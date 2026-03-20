به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسینعلی قبادی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: وزیر علوم بر استقلال دانشگاهها و افزایش اختیارات آنها تاکید دارند و بزرگترین مجرایی که میتواند جلوی مهاجرت نخبگان به خارج از کشور را بگیرد، جذب اعضای هیئت علمی است.
وی ضمن تبریک محضر رهبر گرانقدر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای گفت: از خداوند بزرگ برای ایشان سلامتی، صحت و توفیق داریم؛ خداوند بزرگ را بابت وجود رزمندگانی، خالص، پاک و فداکار و هوشمند، فروتنانه شاکریم. تاکید وزیر محترم علوم بر استقلال دانشگاهها و افزایش اختیارات در دانشگاه است. بر این اساس، هیاتهای اجرایی دانشگاهها میتوانند با اختیاراتی که در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده است، مشکلات خود را حل و از معطل ماندن متقاضیان جلوگیری کنند.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، در ادامه تأکید کرد که کل نظام جمهوری اسلامی یک نهاد پویاست؛ دولت سرزنده، با نشاط، پایدار و مقاوم است و وزارت علوم بهعنوان نهاد نخبگانی و فرهیخته، وظیفه خود را در عرصههای علم، پژوهش و آموزش عالی پیشتازی و پیشرانی میداند.
وی افزود: «بزرگترین مجرایی که میتواند جلوی مهاجرت نخبگان به بیرون را بگیرد، جذب اعضای هیئت علمی است. این واقعیت بزرگ برعهده وزارت علوم و مرکز جذب اعضای هیئت علمی است. خوشبختانه به لطف الهی، به رغم شرایط دشوار جنگی و محدودیتهای ارتباطی، فراخوان جذب ۱۴۰۴ تعطیل نشده و فرایندش متوقف نشده. الحمدالله بیشتر استانهای ما بدون مشکل هستند و هیاتهای اجرایی میتوانند به راحتی جلسه برگزار کنند. حتی شهرهای مرزی مثل کرمانشاه و مهران میتوانند جلسات را بهصورت مجازی برگزار نمایند. جای هیچ نگرانی نیست؛ بنده و همکاران ارزشمند مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم برای خدمتگزاری و پاسخگویی به سوالات شما بر خط هستیم و سامانه مهر رضوی در ایام تعطیل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
دکتر قبادی، تاکید کرد که حفظ آمادگی و پاسخگویی به موقع به نخبگانی که به نظام اعتماد کرده و متقاضی عضویت هیئت علمی میشوند، ضروری است. او افزود: باید در چارچوب زمانبندی ابلاغی که فرصت بسیار خوبی برای دانشگاههای کوچک و متوسط است، عمل کنیم. ما حتی حداکثر ظرفیتهای دانشگاههای بزرگ را از نظر زمانی به دانشگاههای کوچک اختصاص دادهایم، در حالی که آنها به این میزان زمان نیاز ندارند. خوشبختانه، پاسخها به موقع آماده میشوند.»
او همچنین تصریح کرد: ما یک روال دوگانه نخواهیم داشت که برای استانهای مختلف زمان و فراخوانهای جداگانهای در نظر بگیریم. این دانشگاهها با اختیاراتی که پیشتر به آن اشاره شد، میتوانند در تمام شئون جذب، از جمله تحقیقات، به وظایف خود عمل کنند.
دکتر قبادی در ادامه بیان کرد: من نظر موافق جناب وزیر را دریافت کردهام که اعلام میکنم برخی از مصاحبهها حتی میتوانند به صورت برخط و مجازی برگزار شوند.
دکتر قبادی افزود: رئیس دانشگاه، به عنوان رئیس هیئت اجرایی، باید در تمام شئون جذب، حتی در تحقیقات و فرایند آنها، وظایف خود را به موقع انجام دهد و فراخوان به پیش برود. در ارتباط با مصاحبهها نیز، با استناد و تایید کتبی از وزیر علوم، اعلام میکنم که برخی از مصاحبهها، حتی مصاحبههای عمومی، میتوانند به صورت شفاهی برگزار شوند.
دکتر قبادی در ادامه تصریح کرد: طبیعی است که هر فردی علاقهمند به عضویت هیئت علمی است، در برخی رشتهها، صد نفر برای یک فرصت شرکت میکنند. رئیس دانشگاه و هیاتهای دانشکده نمیتوانند همه این افراد را مصاحبه کنند؛ این کار نه ضروری است و نه عقلانی است و ممکن است حق کسانی که در سطح علمی برتری دارند، ضایع شود. بنابراین، روسای دانشگاهها باید این اختیار را داشته باشند تا روالها را متناسبسازی کنند، کاندیداهای اصلی را شناسایی و به تدریج به مرحله نهایی برسانند و در نهایت، طبق سهمیه و فراخوان خود عمل کنند و به مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم برای طرح در هیئت مرکزی گزارش فرمایند.
