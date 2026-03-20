فارن پالیسی: حمله به خارک پایان توان جنگی ایران نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در تحلیلی تأکید کرده است که هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ایران، به‌ویژه جزیره خارک، نمی‌تواند به عنوان یک «ضربه تعیین‌کننده» در جنگ عمل کند.

به نوشته فارن پالیسی، با وجود تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره حمله به زیرساخت‌های نفتی ایران و همچنین گزارش‌هایی درباره حملات تأییدشده به تأسیسات پارس جنوبی، قطع صادرات نفت ایران لزوماً به معنای پایان توان این کشور برای ادامه جنگ نخواهد بود.

این گزارش با استناد به آمار گمرک ایران می‌نویسد که حتی اگر مسیرهای تجاری در خلیج فارس به طور کامل مسدود شود، ایران همچنان می‌تواند از طریق مسیرهای زمینی مانند ترکیه، عراق و افغانستان و نیز بنادر دریای خزر ماهانه حدود ۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب کند.

فارن پالیسی همچنین برآورد کرده است که نیازهای اساسی اقتصاد جنگی ایران، از جمله تأمین دارو، مواد غذایی و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع دفاعی، ماهانه به حدود ۳ میلیارد دلار واردات نیاز دارد؛ رقمی که به گفته نویسنده با مدیریت ذخایر ارزی و کاهش واردات کالاهای غیرضروری قابل تأمین است.

در ادامه این تحلیل به داده‌های وزارت صنعت ایران در ۱۰ ماهه نخست سال جاری اشاره شده که نشان می‌دهد واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که از نگاه نویسنده نشانه‌ای از سازگاری اقتصاد ایران با شرایط جنگی محسوب می‌شود.

فارن پالیسی همچنین به اظهارات «لیندسی گراهام» سناتور آمریکایی اشاره کرده که مدعی شده بود نابودی جزیره خارک می‌تواند نتیجه جنگ را تعیین کند. به نوشته این نشریه، چنین دیدگاهی بیانگر درک نادرست برخی سیاست‌گذاران آمریکایی از ساختار اقتصاد ایران و تأثیر کاهش درآمدهای نفتی بر روند جنگ است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اگر آمریکا قصد داشته باشد تأثیری تعیین‌کننده بر توان اقتصادی ایران بگذارد، ناچار خواهد بود تأسیسات صنعتی مادر مانند مجتمع‌های فولاد و زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌ها را هدف قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند جنگ را وارد مرحله‌ای تازه کند.

به نوشته فارن پالیسی، در چنین شرایطی ایران نیز احتمالاً زیرساخت‌های مشابه در کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل را هدف قرار خواهد داد.

نویسنده در پایان با اشاره به ادعای دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ مبنی بر «شکسته شدن» اقتصاد ایران تأکید می‌کند که هرچند جنگ ممکن است اقتصاد ایران را بیش از تحریم‌ها تحت فشار قرار دهد، اما تهران تلاش خواهد کرد هزینه‌های سنگینی نیز به آمریکا تحمیل کند.

این تحلیل در شرایطی منتشر شده که طی هفته‌های اخیر تنش‌های نظامی در منطقه افزایش یافته و برخی مقامات آمریکایی از بررسی گزینه‌های نظامی برای کاهش صادرات نفت ایران خبر داده‌اند.