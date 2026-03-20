به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مهدوی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر الوند با تأکید بر محوریت مردم در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، اظهار داشت: ایشان در اولین پیام خود، ۲۵ بار کلمه «مردم» و «ملت» را تکرار کردند که نشاندهنده اهمیت «مردمباوری» و تکیه بر مؤمنان بر اساس آیه شریفه «هُوَ الَّذی أَیدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنینَ» است. اراده مردم، جانمایه امدادهای الهی است و هر جا مردم حضور داشته باشند، پیروزی موهبت حتمی الهی خواهد بود.
امام جمعه الوند با اشاره به آینده انقلاب اسلامی پس از شهادت آیت الله خامنهای، تصریح کرد: آینده انقلاب نه تنها تیره و تار نیست، بلکه روشنتر، قدرتمندتر و امیدوارکنندهتر از همیشه خواهد بود. خون پاک ایشان ضامن تداوم، استحکام و گسترش روزافزون انقلاب در داخل و جهان اسلام است. مکتب شهید خامنهای بهعنوان مکتبی طبیعی و تمدنی، جایگزین ایدئولوژیهای ورشکسته غرب خواهد شد.
وی با اشاره به نقشآفرینی نهادهای مختلف در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: شهید لاریجانی عملیات روانی دشمن را با مواضع سنجیده خنثی میکرد. سپاه و ارتش منافع نظامی و اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند و دولت نیز با تأمین بنزین و مایحتاج مردم، از تکانههای اقتصادی جلوگیری کرد. بسیج و روحانیون با محوریت مساجد، تودههای مردم را مدیریت میکنند. این تقسیم کار برگرفته از الگوی مدیریت امام شهید انقلاب و ادامه تدابیر ایشان با رهبری آیتالله سیدمجتبی خامنهای است.
حجت الاسلام مهدوی با اشاره به برگ برنده ایران در بستن تنگه هرمز، اظهار داشت: گسترش جنگ به کل منطقه و بسته شدن تنگه هرمز، این درگیری را به شوکی عظیم به اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. این برگ برنده، تصویر ایران را از یک بازیگر منطقهای به اهرمی مؤثر در معادلات قدرت جهانی تغییر داده است. در آمریکا، افزایش قیمت بنزین دستاوردهای کاهش مالیات ترامپ را از بین برده و بانکهای مرکزی جهان را در دوراهی تورم یا رکود گرفتار کرده است.
وی با تأکید بر قطعی بودن پیروزی ایران افزود: ایران نشان داده است که حتی در میانه نبرد، توانایی تغییر معادلات جهانی و تحمیل اراده خود را دارد. زمان به نفع ایران در گذر است و با بنبستهای پیش روی دشمن، هرچه زمان میگذرد فشار سیاسی و اقتصادی بر دشمن بیشتر خواهد شد. بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت واقعی نفت را به جهان تحمیل خواهد کرد.
خطیب نماز جمعه الوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دکترین رهبر انقلاب، گفت: بازتعریف جایگاه تنگه هرمز از یک شاهراه عبوری به «گنجینه جبران خسارت»، ابزاری مهم برای وصول مطالبات ایران است. این دکترین، آمریکا را برای همیشه از معادلات امنیتی منطقه حذف و نظم نوینی پایهریزی میکند که در آن ایران بهعنوان قدرت مسلط، تعیینکننده قواعد بازی است. فردای غرب آسیا، فردای بدون آمریکا و با شکوه ایران سربلند خواهد بود.
وی با اشاره به شکست اهداف راهبردی آمریکا و اسرائیل، تصریح کرد: دشمن نتوانست به هیچیک از اهداف خود دست یابد. نظام تغییر نکرد، جنگ داخلی شکل نگرفت، تمامیت ارضی حفظ شد و زیرساختهای حیاتی کشور پایدار ماند. این شکست سنگین، اعتبار نظامی و سیاسی ایران را در سطح منطقه و جهان افزایش داد و نشان داد ایران قدرتی بازدارنده است.
امام جمعه الوند با اشاره به لغو تحریمهای نفتی ایران توسط آمریکا، اظهار داشت: وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد برای تأمین نفت مورد نیاز دنیا، مجبور به لغو تحریمهای نفتی ایران هستند. وقتی قدرتمند باشی، همان که نفت تو را تحریم کرد، مجبور میشود تحریم را بردارد؛ بدون مذاکره، بدون توافق، بدون دادن باج و امتیاز. دستاوردهایی که با سه دهه مذاکره به دست نیامد، با سه هفته مقاومت به دست آمده است.
وی در پایان با اشاره به همزمانی عید فطر و نوروز ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: مردم ایران از یک سو عزادار رهبر شهید و بیش از هزار شهید جنگ رمضان هستند و از سوی دیگر نیاز به پویایی و سرزندگی در برابر دشمن احساس میشود. تلفیق عزاداری، تحرک اجتماعی و روح حماسی، نیاز اساسی امروز جامعه ایران است. شبهای آخر سال با وجود التهاب جنگ، خیابانها رنگ ترس نگرفت؛ بلکه سفرههای ساده افطار روی آسفالت پهن شد و شانهها در کنار هم، قامت نماز بستند.
