پرداخت ۱۶.۵ همت به ۱۴۵۱ شهرداری در اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، با اشاره به اقدامات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ایام جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: این سازمان در ایام جنگ تحمیلی اخیر در ارتباط مستمر و روزانه با معاونان هماهنگی امور عمرانی و دیگر مسئولان ارشد استانها و بعضا شهرداران مناطق آسیبپذیر بوده است.
وی افزود: آگاهی از آخرین وضعیت حوادث جنگی و خسارات ناشی از آن، تبادل نظر با استانها و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات نیز اقداماتی انجام داده که نتایج و پیامدهای مثبتی برای شهرداریها و دهیاریها و شهروندان در سراسر کشور داشته است.
نصرتی در تشریح این اقدامات گفت: تقویت بنیه مالی شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تداوم خدماترسانی، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و مدیریت بهینه منابع مالی در پایان سال از این دست اقدامات بوده است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: پرداخت حدود ۱۶.۵ همت از محل اعتبارات در اختیار این سازمان به ۱۴۵۱ شهرداری در سطح کشور در ماه جاری و پرداخت حدود ۵.۸ همت به ۳۶۰۰۰ دهیاری فعال در سطح کشور در ماه جاری نیز از دیگر این اقدامات بوده است.
معاون عمران وزیر کشور تصریح کرد: خوشبختانه تمام شهرداریها و دهیاریها توانستهاند با مدیریت مناسب منابع مالی در پایان سال علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا پرسنل تابعه، اقدامات مثبتی در جهت ترمیم زیرساختهای آسیبدیده نیز انجام دهند.
وی در ادامه از حضور و مشارکت جدی شهرداریها و دهیاریها در مناسبات اجتماعی خاص در این ایام با هدف حفظ و تقویت روحیه و وحدت آحاد مردم و ایجاد جو همدلی و همبستگی خبر داد و افزود: همکاری با گروههای مردمی در ایجاد موکبهای مختلف عزاداری در مناطق و محلات پر جمعیت و در مجاورت محلهای تجمع شبانه مردم از این دست اقدامات است.
نصرتی همچنین به تبلیغات فرهنگی گسترده شهری اشاره کرد و ادامه داد: این تبلیغات متناسب با شرایط جنگی، شهادت رهبر معظم انقلاب و انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری با بهرهگیری از ظرفیت مختلف تبلیغی صورت گرفته است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: در تمام کلان شهرها، شهرهای مراکز استان و شهرهای بزرگ، بعضا شهرهای متوسط و کوچک و حتی برخی از دهیاریها برقراری موکبها، رضایتمندی و استقبال مردم و مسئولان را در پی داشته و نقش مهمی در تقویت همدلی و روحیه جمعی و همبستگی اقشار مردم داشته است.
وی در ادامه از توجه این سازمان به حقوق شهروندان خبر داد گفت: مهلت برقراری تعرفه عوارض مصوب سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد سال ۱۴۰۵ برای پرداخت عوارض پروانههای ساختمانی تمامی اقشار تمدید شد. همچنین از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد التهاب اجتماعی در این ایام میشود نظیر اجرای آرای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها خوددداری شده است.
نصرتی با اشاره به توان عملیاتی امدادرسانی و خدماترسانی شهرداریها و دهیاریها در ایام جنگ و پایان سال و در همزمانی با ماه مبارک رمضان ، آمادهباش کامل و ساماندهی مناسب تعداد ۲۱۰۰ ایستگاه عملیاتی آتشنشانی با ۲۱۵۰۰ نیروی آتشنشان و ۴۲۰۰ خودروی عملیاتی در سطح شهرهای کشور را از جمله ان برشمرد که منجر به بیش از ۱۰۰۰ عملیات و ۱۰هزار استقرار برای تامین ایمنی در شهرهای کشور شده است.
وی ادامه داد: همافزایی امکانات، تجهیزات و ماشینآلات امدادی، آتشنشانی و عملیاتی دهیاریها در شهرداریهای مجاور برای خدماترسانی هر چه بهتر و بیشتر، واگذاری ۱۰۰ خودروی خدماتی در دو هفته اخیر به دهیاریهای کشور، بهرهگیری مناسب از تجارب جنگ ۱۲ روزه و اتخاذ تدابیر و تمهیدات احتیاطی برای استمرار فعالیت «مرکز مدیریت و فرماندهی آتشنشانی» از طریق پیشبینی «مرکز فرماندهی دوم» و تا دو رده جانشین برای سلسله مراتب فرماندهی عملیات و عنداللزوم استفاده از بانک نیروی انسانی آتشنشانان بازنشسته داوطلب آماده همکاری از دیگر این اقدامات است.
نصرتی همچنین از برقراری میادین میوه و ترهبار و افزایش تعداد غرفههای موقت در قالب ۸۰۰ بازار مستقر و ۸۰۰۰ غرفه برای تامین میوه و ترهبار و اقلام پروتئینی مورد نیاز مردم در شهرهای مختلف کشور در هماهنگی با سیاستهای تنظیم بازار استانی و همکاری دیگر دستگاههای مرتبط خبر داد.
وی گفت: تیمهای آواربرداری و انجام عملیات مربوطه در مناطق هدف با تجمیع امکانات، ماشینآلات، تجهیزات و نیروی انسانی شهرداریها و دهیاریهای مجاور برای ارائه خدمات فوری در مناطق آسیبدیده مستقر شدهاند.
