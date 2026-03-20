جزئیات نماز عید فطر در رشت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماه مهمانی خدا به پایان رسید و عطر بندگی رمضان، فردا با طنین تکبیرهای عید سعید فطر به یاد قائد عظیمالشأن امت، به اوج میرسد؛ عیدی که امسال با نخستین روزهای سال نو نیز همزمان شده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، نماز باشکوه عید سعید فطر فردا ساعت ۷:۳۰ صبح در رشت برگزار میشود. مسئولان برگزاری اعلام کردند که در صورت مساعد بودن شرایط جوی، این آیین عبادی و سیاسی در خیابان مدرس، جوار مصلی رشت اقامه خواهد شد و در صورت بارندگی، نماز عید فطر در داخل مصلی رشت برگزار میشود.
مؤمنان و روزهداران گرامی میتوانند از ساعت ۷:۳۰ صبح در این اجتماع معنوی حضور یابند.
نظر شما