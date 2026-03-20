  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

برای وطنم خواهم جنگید؛

واکنش بازیکن مغضوب قلعه نویی به حضور دوباره‌اش در اردوی تیم ملی فوتبال

مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال تراکتور طی پیامی به حضورش در اردوی تیم ملی واکنش نشان داد و تاکید کرد که «به خاطر وطن در سنگر تیم ملی خواهم جنگید.»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی یکی از ۳۴ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال برای سفر به ترکیه و انجام دو دیدار تدارکاتی در این کشور است.

این بازیکن در پیامی به حضورش در جمع اردونشینان تیم ملی فوتبال واکنش نشان داد.

او در این پیام نوشت: وقتی دیدم برای حضور در اردوی تیم ملی برایم پیامک امد احساس کردم هرکسی برای حفظ مامِ وطن سلاحی دارد که با آن می‌جنگد و با تمام وجود احساس کردم سلاح من حضور در تیم ملی با فرماندهی امیر قلعه‌یی است، به دستور فرمانده‌ام سراپا و با تمام وجود چشم گفتم و قصد دارم با حضور در اردوی تیم ملی در این سنگر مقدس بجنگم تا پیروزی را نصیب کشور و مردمم کنم، به امید پیروزی در جام جهانی، برای مردمی بزرگ و حفظ ازادی برای وطن.

هافبک تراکتور حدود ۶ ماه به دلیل مصاحبه علیه قلعه نویی از لیست دور بود.

کد خبر 6779866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها