به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی یکی از ۳۴ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال برای سفر به ترکیه و انجام دو دیدار تدارکاتی در این کشور است.

این بازیکن در پیامی به حضورش در جمع اردونشینان تیم ملی فوتبال واکنش نشان داد.

او در این پیام نوشت: وقتی دیدم برای حضور در اردوی تیم ملی برایم پیامک امد احساس کردم هرکسی برای حفظ مامِ وطن سلاحی دارد که با آن می‌جنگد و با تمام وجود احساس کردم سلاح من حضور در تیم ملی با فرماندهی امیر قلعه‌یی است، به دستور فرمانده‌ام سراپا و با تمام وجود چشم گفتم و قصد دارم با حضور در اردوی تیم ملی در این سنگر مقدس بجنگم تا پیروزی را نصیب کشور و مردمم کنم، به امید پیروزی در جام جهانی، برای مردمی بزرگ و حفظ ازادی برای وطن.

هافبک تراکتور حدود ۶ ماه به دلیل مصاحبه علیه قلعه نویی از لیست دور بود.