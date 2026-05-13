شمس: استان یزد نمونه موفق کشور در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمس در نشست هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان یزد، با ارائه گزارشی جامع از عملکرد استان‌ها در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مدیریت کمک‌های مردمی، استان یزد را نمونه موفق کشور معرفی کرد.

مدیر عامل ستاد دیه کشور با بررسی عملکرد ستاد مردمی دیه استان در سخنانی گفت: یزد در بحث آزادی زندانیان جرئایم غیرعمد و مدیریت منابع مردمی در مدیریت پرونده بدهکاران مالی و همچنین فعالیت‌های موثر رسانه‌ای دایر بر پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان، در شمار استان‌های پیشرو است.

شمس با اشاره به جلسه‌ای که قبل از جنگ با رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: رئیس قوه قضائیه از زحمات اعضای هیات مدیره ستاد مردمی دیه و هیات امنای کشور قدردانی کرد و بر این نکته تأکید داشت که اقدامات انجام‌شده یقیناً ثواب اخروی و اثرگذاری بالایی در سطح جامعه دارد.

وی با اشاره به عملکرد اجرایی استان یزد گفت: با وجود شرایط سخت و مشکلات ناشی از جنگ، میانگین آزادی زندانیان در کشور تا حدودی روند کاهشی داشته است، اما استان یزد با ۱۵ درصد افزایش آزادی، پنج درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده هم فراتر رفته است که این موفقیت، نتیجه تلاش مستمر کارکنان، مدیران و همکاری خوب خیرین استانی است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور آمار بدهی‌های زندانیان آزاد شده در کشور و استان یزد را نیز اعلام کرد و افزود: کل بدهی زندانیان آزادشده در استان یزد در سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر ۴۸۲ میلیارد تومان بود و این رقم در سال گذشته تا میزان ۷۴۰ میلیارد تومان افزایش داشت، در حالی که سرانه بدهی هر زندانی در یزد نسبت به سال ۱۴۰۳، معادل دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون به ازای هر زندانی است که این رقم در سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و رشد ۳۵ درصدی داشت.

وی همچنین به موفقیت استان یزد در استفاده بهینه از تمهید قانوی «اعسار» اشاره کرد و گفت: موضوعه ارایه دادخواست‌های اعسار زندانیان غیرعمد یا تعدیل اقساط بدهی در یزد نسبت به سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است که این آمارنشان‌دهنده اهتمام قضات و معاونت پیشگیری دادگستری کل یزد به اجرای برنامه‌های درمانی و پیشگیرانه است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تاکید بر نقش خیرین و جذب کمک‌های مردمی افزود: در حالی که میانگین کشور در جذب کمک‌های مردمی ۱۲ درصد کاهش داشته است، اما در استان یزد با ۱۷ درصد افزایش کمک‌ها از برنامه جلوتر است.

وی تصریح کرد: این استان همچنین توانسته است هزینه‌های خود را تنها ۴ درصد از جذب کمک‌ها در نظر بگیرد که تقریبا نصف میانگین کشوری است و نمونه‌ای کم‌نظیر در مدیریت مالی ستادهای خیریه محسوب می‌شود.

شمس ادامه داد: برای آزادی زندانیان در استان یزد سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان هزینه شده که نسبت به سال قبل ۷۹ درصد افزایش یافته است، این افزایش ناشی از جذب کمک‌های مردمی و مدیریت بهینه منابع بوده و نشان‌دهنده اهتمام ویژه استان در تحقق اهداف ستاد دیه است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در پایان به عملکرد روابط عمومی ستاد یزد اشاره کرد و گفت: این استان رتبه اول کشور را در فعالیت‌های رسانه‌ای دارد و در سال ۱۴۰۳، پنج هزار و ۱۶۰ کار رسانه‌ای از سوی روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان انجام شده است و سال گذشته نیز همین تلاش در قالب پنج هزار و ۵۷۹ بسته خبری بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: موفقیت‌های استان یزد، نتیجه تلاش کارکنان، مدیریت مسئولانه و همکاری پیوسته با خیرین است و می‌تواند الگویی مناسب برای سایر استان‌ها باشد تا روند کاهش پرونده زندانیان غیرعمد و افزایش شفافیت مالی ادامه یابد.