ابهام در مورد دعوت شدن ۲ بازیکن و غیبت چالش برانگیز آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، لیست تیم ملی فوتبال ایران برای بازی های دوستانه فروردین مقابل نیجریه و کاستاریکا به میزبانی شهر آنتالیای ترکیه در حالی با حضور ۳۴ بازیکن همراه است که امیر قلعه نویی در کمترین فاصله ممکن تا شروع بازی های تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ باز هم لیست را تغییر داد.

سرمربی تیم ملی فوتبال پس از مدت ها احسان حاج صفی را به تیم ملی دعوت کرد. او در حالی پس از سه سال به جمع بازیکنان ملی پوش بازگشت که شائبه های فراوانی در خصوص دو دستگی در رختکن تیم ملی با حضور او مطرح بود اما قلعه نویی تصمیم گرفت کاپیتان قدیمی تیم ملی را بار دیگر دعوت ‌کند.

قلعه نویی برای نوروز ۱۴۰۵ غضب خود از مهدی ترابی را هم فرو خفت تا بازیکن تأثیرگذار تراکتور پس از گذشت ۶ ماه از مصاحبه تندش علیه سرمربی بار دیگر به تیم ملی دعوت شود. با این حال قلعه نویی همچنان از احمد نورالهی چشم پوشی کرد تا نشان دهد کینه اش از او هنوز پابرجاست.

سرمربی تیم ملی ایران احسان محروقی گلزن جوان فولاد را هم به تیم ملی در حالی دعوت کرد که سردار آزمون به نظر می رسد به دلایل انضباطی در لیست نیست. همجنین حسین ابرقویی‌نژاد مدافع پرسپولیس نیز مزد عملکرد خوبش را گرقت تا به جمع سایر مدافعان دعوت شود.

دنیس اکرت بازیکن دوتابعیتی تیم ملی ایران که پدرش ۳ ماه پیش برای تست DNA به ایران امده بود و نتیجه آزمایش خونی او مشخص شد به این اردو دعوت شده و پس از اخذ مجوزهای لازم از فیفا شرایط بازی با پیراهن تیم ملی ایران را بصورت رسمی بدست خواهد آورد.

تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه برای انجام این دو دیدار راهی ترکیه می‌شود. تیم‌ ایران در روزهای هفتم و یازدهم فروردین به ترتیب به مصاف تیمهای نیجریه و کاستاریکا می‌رود.