به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که فوتبال ایران مسیر پر تلاطمی را طی کرد که در بین آنها تیم ملی بزرگسالان نیز چالش های خاص خود را با وجود موفقیت هایی نظیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ با هدایت امیر قلعه نویی از سر گذراند.

صعود مقتدرانه به جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال ایران در سال ۱۴۰۴ موفق به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ شد. این صعود، با کسب ۲۵ امتیاز از ۱۰ بازی در مرحله مقدماتی، نشان‌دهنده قدرت و توانایی بازیکنان ایرانی بود. تیم ملی با نمایش‌های قابل توجه و پیروزی‌های قاطع برابر رقبای سنتی، به عنوان یکی از تیم‌های برتر گروه خود شناخته شد. این موفقیت، امیدها را برای حضور موفق در جام جهانی زنده کرد و نشان داد که فوتبال ایران می‌تواند در سطح جهانی رقابت کند.

چالش‌های تاکتیکی و فنی

با وجود این موفقیت، انتقادات زیادی به تاکتیک‌های فنی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، وارد شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که روش‌های بازی و تاکتیک‌های او هنوز نتوانسته است به سطح مطلوبی برسد و این موضوع می‌تواند در رقابت‌های جهانی به مشکل تبدیل شود. عدم هماهنگی در برخی از بازی‌ها و ضعف در ایجاد موقعیت‌های گلزنی، از جمله ایرادات فنی است که باید به آن توجه شود.

مشکلات ساختاری در بازی‌های تیم ملی

شکست‌های تیم ملی برابر ازبکستان در مسابقات کافا و همچنین در تورنمنت چهارجانبه العین امارات یکی از چند نمود عینی در وضعیت پیچیده فنی و تاکتیکی تیم ملی با دست فرمان قلعه نویی و دستیارانش بود؛ عملکردی که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در بازی‌های تیم ملی است. این نتایج نگران‌کننده، حاکی از این بود که با وجود صعود راحت به جام جهانی، تیم ملی هنوز با فوتبال روز دنیا فاصله دارد. این شکست‌ها به وضوح نشان داد تیم ملی نیاز به بازنگری در استراتژی‌های خود دارد تا بتواند در رقابت‌های جهانی به موفقیت دست یابد اما قلعه‌نویی طور دیگری منتقدانش را دید و آنها را بیشتر مخرب دانست تا دلسوز!

عدم ثبات در ترکیب تیم

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ تیم ملی، عدم ثبات در ترکیب اصلی است. امیر قلعه‌نویی هنوز نتوانسته است ترکیب ثابت و اصلی تیم را مشخص کند و در فاصله کمتر از سه ماه تا جام جهانی، همچنان بازیکنان جدیدی را به اردو دعوت می‌کند. این موضوع به ویژه زمانی نگران‌کننده است که بسیاری از این بازیکنان جوان نیستند و به نظر می‌رسد که شعار جوانگرایی به نوعی پوچ و بی‌محتوا شده است.

کاستی هایی که نیازمند توجه و اصلاح است

عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در سال ۱۴۰۴، با صعود به جام جهانی و نمایش‌های قابل توجه، نویدبخش آینده‌ای روشن است. اما چالش‌های فنی، ساختاری و عدم ثبات در ترکیب تیم، نیازمند توجه و اصلاحات جدی است. با ادامه این روند و حمایت از بازیکنان و کادر فنی، امید می‌رود که تیم ملی در رقابت‌های آینده به موفقیت‌های بیشتری دست یابد و نام ایران را در عرصه جهانی مطرح کند. در غیر این صورت، تیم ملی باید به سرعت به فکر حل این مشکلات باشد تا در جام جهانی ۲۰۲۶ بتواند به نتایج مطلوبی دست یابد.

عملکرد ایران در فیفادی فروردین تعیین کننده است

حال باید دید این تیم در پنجره فیفادی در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مقابل نیجریه و کاستاریکا چه عملکردی خواهد داشت و سرمربی کهنه کار ایرانی چگونه می تواند از حجم انتقادها در عملکرد فنی تیم ملی در خطوط مختلف بکاهد و نوید یک تیم آرمانی را در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل تیم هایی نظیر بلژیک، مصر و نیوزیلند بدهد.