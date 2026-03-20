قدردانی وزیربهداشت از کادر سلامت در سالی پر فراز و نشیب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیام نوروزی خود با تأکید بر اهمیت همدلی و همبستگی در نظام سلامت، خواستار تداوم حضور فعال و نظارت میدانی مسئولان برای رفع موانع و ارتقای سطح خدمترسانی به مردم شد.
متن پیام وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی به شرح زیر است:
«در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادت، آرزومندم همزمانی بهار معنویت با آغاز بهار طبیعت و نورزو باستانی ایرانیان، نویدبخش روز و روزگاری بهتر برای مردم عزیز میهنمان و مجموعه خدمتگزاران گرامی نظام سلامت باشد.
نظام سلامت کشور در سال ۱۴۰۴ یکی از دشوارترین سالهای خدمترسانی خود را تجربه کرد؛ وقوع دو جنگ ناجوانمردانه و تحمیلی و حادثه تاسف برانگیز انفجار بندرعباس و رویدادهای غمبار دیماه، آزمونهایی سخت و جدی برای نظام سلامت کشورمان بود؛
اینک در بحبوحه این روزهای دشوار نیز حضور، مسئولیتپذیری و خدمترسانی شما و همکاران عزیزمان ستودنی و مایه مباهات و شایسته سپاسگزاری است. تاریخ، حماسه حضور و فداکاریهای کادر سلامت را از یاد نخواهد برد.
این بار نیز به یاری خداوند و بر اساس حسن میهندوستی، با همکاری و حضور همه همکارانمان، با تمام توان و امکانات در کنار این مردم خوب و نجیب خواهیم ایستاد و یاریرسان ایشان خواهیم بود؛ در این مسیر انتظار میرود همچون گذشته با حضور فعال، نظارتها و سرکشیهای میدانی در حوزه تحت مدیریت و بررسی و تحلیل مسائل، ارسال گزارشها به بخشهای مرتبط در وزارتخانه و اینجانب، زمینههای لازم برای رفع مشکلات احتمالی و خدمترسانی مطلوبتر را فراهم آورید.
با آرزوی پیروزی، صلح، آرامش و آبادانی
