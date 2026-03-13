راهپیمایی باشکوه روز قدس در «دیر»؛ تجلی وحدت و ایستادگی مردم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هادی دوراهکی: از نخستین ساعات صبح، خیابان‌های بندر دیر حال و هوای دیگری داشت. زن و مرد، پیر و جوان، با در دست داشتن پرچم‌های ایران و فلسطین و سردادن شعارهای «الموت لإسرائیل» و «قدس، محور وحدت امت اسلامی»، به راه افتادند تا بار دیگر صدای عدالت‌خواهی و مقاومت ملت ایران را به گوش جهان برسانند.

راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در حالی برگزار شد که ملت ایران داغ شهادت رهبر عظیم‌الشأن، مجاهد و حکیم خویش و جمعی از فرماندهان و مدافعان امنیت کشور را بر دل دارد؛ داغی که به نماد پایداری و عزت بدل شده و مردم با شور و شوقی دوچندان در صحنه حضور یافتند.

در بخش‌های مختلف این راهپیمایی، مردم با سر دادن شعارهایی علیه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، خشم و انزجار خود از اقدامات اخیر این دو رژیم را ابراز کردند.

راهپیمایان با شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «انتقام می‌گیریم» و «خون شهدا پایمال نمی‌شود» بر لزوم پاسخ قاطع به جنایات و تجاوزات دشمنان تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و مدافعان امنیت و اقتدار کشور، خواستار مجازات عاملان این جنایات شده و اعلام کردند که ملت ایران در برابر تجاوز و ظلم تا شکست کامل متجاوزان سکوت نخواهد کرد و مسیر مقاومت تا تحقق عدالت و آزادی قدس شریف ادامه خواهد یافت.

اهمیت راهبردی روز قدس

فرماندار دیر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت راهبردی روز قدس گفت:روز جهانی قدس میراث ماندگار امام خمینی (ره) است و امروز مردم شهرستان دیر بار دیگر نشان دادند که مسئله فلسطین بخشی از وجدان زنده ملت ایران است. این حضور، پیام روشنی است برای دشمنان امت اسلامی که مقاومت تا آزادی قدس شریف ادامه دارد.

سید علیرضا سجادی با تسلیت شهادت رهبر مجاهد انقلاب، جمعی از فرماندهان و مدافعان امنیت کشور و همچنین شهادت مظلومانه شهروندان و دانش‌آموزان دختر میناب در پی تجاوزات دشمنان گفت:این جنایات نشان‌دهنده ماهیت واقعی دشمنان ملت ایران است و خون پاک این شهدا عزم ملت ایران را برای ایستادگی و ادامه راه مقاومت راسخ‌تر از گذشته کرده است.

ادامه مسیر مقاومت

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت مردم در این راهپیمایی، ادامه مسیر مقاومت و تجدید پیمان با روح بلند رهبر شهید و فرماندهان شهیدمان است.

سرهنگ‌ پاسدار عبدالرضا ریزی اضافه کرد: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط هم ثابت کرده که از آرمان فلسطین دست نمی‌کشد و در برابر ظلم ساکت نمی‌ماند.

در میان جمعیت، حضور حاج حیدر سهولی، پیرمردی که با عصا و چهره‌ای خسته اما مصمم در راهپیمایی شرکت کرده بود، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. او در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تا نفس دارم برای فلسطین قدم برمی‌دارم. ما نسل انقلابیم و قدس، ناموس امت اسلامی است.

فرشته خورشیدی، یکی از بانوان حاضر در راهپیمایی، با برداشتن پلاکاردی در حمایت از زنان و کودکان غزه گفت: ما زنان ایرانی در کنار زنان فلسطینی هستیم. صدای مظلومیت آنها، امروز از دیر هم به دنیا می‌رسد.

فاطمه رنجبر، دانش‌آموز دبیرستانی، نیز با شور نوجوانی گفت:آمده‌ایم بگوییم قدس تنها نیست؛ ما نسل جدید، ادامه‌دهنده راه شهدا و امام هستیم.

در کنار آنان سید عقیل موسوی از فعالان فرهنگی شهرستان دیر نیز حضور مردم را نشانه عمق ایمان انقلابی دانست و افزود: این حضور، پاسداشت خون شهیدان و عهدی دوباره با رهبر شهید فرزند صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای است؛ مردمی که داغدارند اما سرشان خم نشده و پرچم مقاومت را برافراشته‌اند.

راهپیمایان در پایان مراسم با قرائت قطعنامه روز جهانی قدس، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن را محکوم کردند و خواستار اتحاد ملت‌های اسلامی برای آزادی کامل فلسطین شدند.

راهپیمایی روز جهانی قدس امسال همزمان با سراسر کشور، در بندر دیر، مرکز شهرستان دیر و تمامی شهرها و روستاهای تابعه با حضور گسترده و حماسی مردم برگزار شد و جلوه‌ای از ایمان، وحدت و استقامت ملت ایران در دفاع از آرمان جاودان آزادی قدس شریف را رقم زد.