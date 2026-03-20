عراقچی:جان بریتانیایی ها را به خطر نیاندازید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی جمعه شب ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در شبکه ایکس و در واکنش به تصمیم نخست وزیر انگلیس درخصوص در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران نوشت: اکثریت قاطع مردم بریتانیا هیچ تمایلی به مشارکت در جنگ انتخابی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران ندارند.

وی افزود: آقای استارمر، با نادیده گرفتن خواست مردم خود، با در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، جان شهروندان بریتانیایی را به خطر می‌اندازد.

عراقچی ادامه داد: ایران حق مشروع خود در دفاع از خویش را اعمال خواهد کرد.