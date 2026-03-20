۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱

عراقچی:جان بریتانیایی ها را به خطر نیاندازید

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانخطاب به نخست وزیر این کشور گفت: در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، جان شهروندان بریتانیایی را به خطر می‌اندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی جمعه شب ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در شبکه ایکس و در واکنش به تصمیم نخست وزیر انگلیس درخصوص در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران نوشت: اکثریت قاطع مردم بریتانیا هیچ تمایلی به مشارکت در جنگ انتخابی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران ندارند.

وی افزود: آقای استارمر، با نادیده گرفتن خواست مردم خود، با در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، جان شهروندان بریتانیایی را به خطر می‌اندازد.

عراقچی ادامه داد: ایران حق مشروع خود در دفاع از خویش را اعمال خواهد کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها