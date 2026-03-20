به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در آغاز سال نوی شمسی پیام تبریکی ارسال کرد که متن آن به این شرح است:
آغاز سال جدید شمسی، مقارن شده است با پایان ماه مبارک رمضان و ماه میهمانی خدا و عید سعید فطر که زمان جایزه دادن به بندگان خوب خداوند است. تقارن این دو عید را به همه هم استانیهای عزیز و هموطنان گرامی مخصوصاً خانواده بزرگ شهدا و ایثارگران و رزمندگانی که الان در میدان جنگ با دشمن هستند و بهویژه خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی رمضان، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
همه ما سال پیچیده و سختی را همراه با مشکلات عدیده و سنگین سیاسی، اجتماعی و مخصوصاً اقتصادی از طرف دشمنان پشت سر گذاشتیم. سالی که گذشت با حملات ناجوانمردانه دشمنان انسانیت، استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونسیتی همراه بود و آنها در حین مذاکرات، به کشور و مردم عزیزمان حمله کردند. امروز باید از همه مردم عزیز و بصیرمان خصوصاً در استان سمنان، که با پایمردی و ایستادگی، بصیرت و روشنبینی خود را تحت اوامر امام رشید و جدید نظام اسلامی حضرت آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای به خوبی نشان دادند تشکر کنم.
مردم عزیزمان آنچه را که دشمن برای سرکوب کردن و از هم پاشیدن و تسلیم و تجزیه نظام اسلامی در نظر گرفته بود با حضور پرشور و با نشاط و نیز وحدت و انسجام کامل و استقامت در برابر دشمنان، خنثی کردند و همین باعث شد در برنامههایشان ناکام بمانند.
مسلماً مشکلاتی که مردم عزیزمان در سال گذشته داشتند، مخصوصاً مشکلات اقتصادی، برطرف نشده است. همینجا عرض میکنیم همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی همانطورکه امام شهیدمان فرمودند باید وظیفه خودشان بدانند که خدمت خود به مردمی که لایق خدمتگزاری و یاری رساندن در امور اقتصادی هستند را دوچندان کنند و دین خود را به این مردم عزیز ادا نمایند.
باید از همه نیروهای مسلح، سپاه و ارتش و هوافضا و نیروی انتظامی و بسیج و نیروهای امنیتی که در مقابله با جنگهای تحمیلی، همراه و پشتیبان مردم عزیزمان بودند و با شجاعت و شهامت تا مرز شهادت رفتند و امروز دست برتر را در دنیا در اختیار دارند و [با این کار] دشمنان را وادار به عقبنشینی میکنند، تشکر و قدردانی کنم.
در سال پیشرو باید به چند نکته توجه بیشتری داشته باشیم:
اولین مطلب همانطور که مردم عزیزمان تاکنون آن را رعایت کردهاند «حفظ اتحاد و انسجام و یکپارچگی» است که در بین مردم وجود دارد، در واقع برد این اتحاد، از برد موشکها و پهپادها بیشتر است. همچنین، پیوند مردم و مسئولان در همه جهات قابل تقدیر است که باید ادامه پیدا کند و البته مسئولان باید با خدمتگزاری بیشتر به مردم این انسجام را بیشتر کنند.
تلاش و کوششی که دولتمردان عزیزمان دارند و همچنین اصناف و بازاریان دارای اهمیت است. امیدواریم انشاالله این عزیزان هم با توجه به مشکلات مردم، با انصاف و مهر و محبت به مردم، در جهت همراهی و همدلی و کمکرسانی به یکدیگر که خواسته رهبر معظم انقلاب است، گام بردارند.
هرکس، هر نوع ظرفیت و خدمتی که میتواند ارائه دهد وارد میدان کند و همه مردم عزیز هوای یکدیگر را داشته باشند تا به آن قلههای کمال و موفقیتی که امام شهیدمان حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضوان الله تعالی علیه فرمودند برسیم.
نکته دیگری که مورد سفارش رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد کمک به نیازمندان و فقرا است، مخصوصا آنهایی که وضع مالی بهتری دارند در خانوادههای خود و یا محله خود این مهم را برعهده بگیرند و برای آخرت خود سرمایهگذاری کنند و انشاالله در دنیا هم از برکات کمک به دیگران از ناحیه خداوند بهرهمند شوند.
در آخر، انشاالله همانطور که از امامین انقلاب، امام کبیر انقلاب و امام شهید انقلاب تبعیت و پیروی داشتیم، از امام رشید و جدیدمان حضرت آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای نیز پیروی کنیم.
امیدواریم انشاالله سال خوشی را به یمن وجود شریف امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همراه با وسعت رزق و رفع مشکلات و نشاط و شادی و سرور برای مردم عزیزمان در پیشرو داشته باشیم.
