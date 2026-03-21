https://mehrnews.com/x3bDVC ۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۳ کد مطلب 6780208 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۳ اقامه نماز باشکوه عید فطر در شیروان شیروان- نماز باشکوه عید سعید فطر با حضور پرشور مردم ولایتمدار شیروان برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6780208 کپی شد مطالب مرتبط غلامی: بیانیه رهبر انقلاب بر حفظ وحدت و حضور موثر در صحنه تأکید دارد شجاعی: تامین سوخت مورد نیاز شیروان در شرایط قطع گاز انجام شد راهپیمایی باشکوه روز قدس در شیروان تجمع مردم شیروان در شبهای نوروز هم تداوم دارد احمدی: عملیات ترمیم خط انتقال گاز شیروان بدون قطعی انجام شد آغاز راهپیمایی روز قدس در شیروان تشییع پیکر مطهر شهید ابوالفضل آدینه پور در شیروان برچسبها عید سعید فطر نماز عید سعید فطر شیروان
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