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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۳

اقامه نماز باشکوه عید فطر در شیروان

اقامه نماز باشکوه عید فطر در شیروان

شیروان- نماز باشکوه عید سعید فطر با حضور پرشور مردم ولایتمدار شیروان برگزار شد.

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کد مطلب 6780208

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