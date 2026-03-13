غلامی: بیانیه رهبر انقلاب بر حفظ وحدت و حضور موثر در صحنه تأکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: مردم شیروان با حضور مثال زدنی خود در راهپیمایی روز قدس به اولین دستور رهبر انقلاب که همانا وحدت بود، لبیک گفتند.

وی گفت: از دیگر محورهای بیانیه مهم رهبر انقلاب دفاع مؤثر و پشیمان کننده دشمنان است که در صورت استمرار وضع جنگی با رعایت مصالح از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد.

امام جمعه شیروان با اشاره به تحریم‌های مختلف دشمنان در طی ۴۷ سال انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمنان ما سالهای متمادی مردم ایران را از حق مسلم خود محروم کردند و امروز با اهرم تنگه هرمز به فضل الهی در چاهی گرفتار شدند که خود آن را کنده بودند.

حجت‌الاسلام غلامی ادامه داد: کشورهای همسایه تکلیف خود با متجاوزان را روشن کرده و پایگاه‌های آمریکایی را تعطیل کنند تا زیر سئوال نروند.

امام جمعه شیروان تصریح کرد: آمریکا در مرحله اول جنگ پس از حملات پرحجم، دروغ پردازی کرده و ادعاهای واهی می‌کنند و خود را پیروز معرکه معرفی می‌کنند ولی با عنایت پروردگار این بار در جنگ دراز مدت شکست را تجربه خواهند کرد.