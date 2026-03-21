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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۵

حجت الاسلام باوقار: محور انقلاب اسلامی مردم هستند

حجت الاسلام باوقار: محور انقلاب اسلامی مردم هستند

مشگین شهر- امام جمعه مشگین شهر گفت: رهبر انقلاب در اولین پیام خود ۲۵ بار کلمه مردم را تکرار کردند که نشان می‌دهد مردم نقطه کانونی نظام اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در نماز عید سعید فطر که در مصلی امام خمینی (ره) مشگین‌شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز، روزی است که دل‌ها از بابت ایمان و تقوا سرشار است و تقوا موجب موفقیت و رستگاری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عید فطر جلوه‌ای از الطاف بیکران الهی را به نمایش می‌گذارد، افزود: ماه رمضان فرصتی بود تا با روزه‌داری، شب‌زنده‌داری و تلاوت قرآن، خود را برای ورود به زندگی بهتر و سعادتمندتر آماده کنیم. امیدوارم همه ما از این ماه مبارک بهره‌برداری کرده باشیم و در مسیر رشد معنوی و کمال انسانی گام‌های مؤثری برداشته باشیم.

امام جمعه مشگین‌شهر گفت: با دل‌های پاک و نیت خالص، به نیازمندان کمک کنیم، با یکدیگر صله رحم داشته باشیم و در راه اعتلای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تلاش و کوشش خود را مضاعف سازیم.

وی با اشاره به اینکه امروز نماز عید فطر مزین و منور به حضور شهید والامقامی که اوج کمال است، افزود: شهید محمدزاده اخیراً در منطقه مرزی پیرانشهر توسط دشمن آمریکایی و صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

حجت‌الاسلام باوقار افزود: دشمن با خیال واهی که فکر می‌کرد رهبر ما و مدافعان امنیت ما را شهید کند، کار تمام است؛ اما این راه روشن‌تر و امیدوارانه‌تر شده است. رهبر انقلاب، مکتبی تمدنی در جوامع اسلامی است و نظام سلطه در حال افول و فروپاشی بوده و ظلم‌ها رفتنی است.

امام جمعه مشگین‌شهر ادامه داد: زمان به نفع ایران می‌گذرد و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دشمن غلبه کرده است. در روزهای آتی اسلام پیروز است و ملت قهرمان ایران اسلامی از تاب‌آوری برخوردارند. حضور ملت پشتیبان نیروهای مسلح است و هیمنه دشمن را به خاک می‌مالیم.

وی با اشاره به فرمایش سید مجتبی خامنه‌ای در اولین پیامی که صادر کرد، افزود: رهبر انقلاب در اولین پیام خود ۲۵ بار کلمه «مردم» را به کار بردند که این تکرار نشان‌دهنده این بود که محوری‌ترین واژه برای رهبری، مردم‌داری است؛ نقطه کانونی و منظومه فطری انقلاب اسلامی، مردم است. این پیام، نقشه راه ملت اسلامی است.

حجت‌الاسلام باوقار به ویژگی‌های رهبر انقلاب اشاره و افزود: ایشان فردی باورمند، متواضع و فروتن در برابر ملت و محکم در مقابل دشمن است و اعتقاد راسخ به تداوم انقلاب اسلامی دارد. روحیه شجاعانه، مردمی و علمی از ویژگی‌های رهبر انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6780243

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