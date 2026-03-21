حجت الاسلام باوقار: محور انقلاب اسلامی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در نماز عید سعید فطر که در مصلی امام خمینی (ره) مشگین‌شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز، روزی است که دل‌ها از بابت ایمان و تقوا سرشار است و تقوا موجب موفقیت و رستگاری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عید فطر جلوه‌ای از الطاف بیکران الهی را به نمایش می‌گذارد، افزود: ماه رمضان فرصتی بود تا با روزه‌داری، شب‌زنده‌داری و تلاوت قرآن، خود را برای ورود به زندگی بهتر و سعادتمندتر آماده کنیم. امیدوارم همه ما از این ماه مبارک بهره‌برداری کرده باشیم و در مسیر رشد معنوی و کمال انسانی گام‌های مؤثری برداشته باشیم.

امام جمعه مشگین‌شهر گفت: با دل‌های پاک و نیت خالص، به نیازمندان کمک کنیم، با یکدیگر صله رحم داشته باشیم و در راه اعتلای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تلاش و کوشش خود را مضاعف سازیم.

وی با اشاره به اینکه امروز نماز عید فطر مزین و منور به حضور شهید والامقامی که اوج کمال است، افزود: شهید محمدزاده اخیراً در منطقه مرزی پیرانشهر توسط دشمن آمریکایی و صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

حجت‌الاسلام باوقار افزود: دشمن با خیال واهی که فکر می‌کرد رهبر ما و مدافعان امنیت ما را شهید کند، کار تمام است؛ اما این راه روشن‌تر و امیدوارانه‌تر شده است. رهبر انقلاب، مکتبی تمدنی در جوامع اسلامی است و نظام سلطه در حال افول و فروپاشی بوده و ظلم‌ها رفتنی است.

امام جمعه مشگین‌شهر ادامه داد: زمان به نفع ایران می‌گذرد و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دشمن غلبه کرده است. در روزهای آتی اسلام پیروز است و ملت قهرمان ایران اسلامی از تاب‌آوری برخوردارند. حضور ملت پشتیبان نیروهای مسلح است و هیمنه دشمن را به خاک می‌مالیم.

وی با اشاره به فرمایش سید مجتبی خامنه‌ای در اولین پیامی که صادر کرد، افزود: رهبر انقلاب در اولین پیام خود ۲۵ بار کلمه «مردم» را به کار بردند که این تکرار نشان‌دهنده این بود که محوری‌ترین واژه برای رهبری، مردم‌داری است؛ نقطه کانونی و منظومه فطری انقلاب اسلامی، مردم است. این پیام، نقشه راه ملت اسلامی است.

حجت‌الاسلام باوقار به ویژگی‌های رهبر انقلاب اشاره و افزود: ایشان فردی باورمند، متواضع و فروتن در برابر ملت و محکم در مقابل دشمن است و اعتقاد راسخ به تداوم انقلاب اسلامی دارد. روحیه شجاعانه، مردمی و علمی از ویژگی‌های رهبر انقلاب اسلامی است.