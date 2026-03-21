به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح جزئیات خدمت‌رسانی پایگاه‌های انتقال خون لرستان در ایام نوروز، اظهار داشت: به‌منظور تأمین و حفظ ذخایر خون استان در ایام تعطیلات نوروز و پاسخگویی به‌موقع به نیاز بیماران برنامه‌ریزی‌های لازم برای فعالیت مراکز اهدای خون صورت‌گرفته است.

وی افزود: براین‌اساس، پایگاه اهدای خون شهید «رستمی مقدم» در شهرستان خرم‌آباد و همچنین پایگاه اهدای خون شهید «جوانمرد» در شهرستان بروجرد در روزهای تعطیل اول تا چهارم فروردین‌ماه در شیفت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ فعال بوده و پرسنل ما آماده استقبال از اهداکنندگان عزیز خواهند بود.

مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های آن یک نیاز همیشگی و روزانه است، عنوان کرد: معمولاً در ایام تعطیلات طولانی‌مدت مانند نوروز به دلیل سفرهای نوروزی و مشغله‌های سال نو میزان مراجعه به مراکز اهدای خون کاهش می‌یابد؛ اما از سوی دیگر نیاز مراکز درمانی، اتاق‌های عمل و بیماران خاص مانند تالاسمی‌ها به خون همچنان به قوت خود باقی است.

سوری ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم فهیم استان لرستان، تصریح کرد: از تمامی شهروندان نوع‌دوست، اهداکنندگان مستمر و بانوان و جوانان عزیز دعوت می‌شود تا در این ایام تعطیلات نوروزی با اختصاص تنها چند دقیقه از وقت خود و مراجعه به پایگاه‌های فعال خرم‌آباد و بروجرد، در این سنت حسنه شریک شده و به حفظ ذخایر خون استان و نجات جان بیماران نیازمند کمک کنند.