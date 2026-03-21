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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

فعالیت پایگاه‌های انتقال خون خرم‌آباد و بروجرد در تعطیلات نوروز

فعالیت پایگاه‌های انتقال خون خرم‌آباد و بروجرد در تعطیلات نوروز

خرم‌آباد - مدیرکل انتقال خون لرستان از فعالیت پایگاه‌های انتقال خون خرم‌آباد و بروجرد در تعطیلات نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح جزئیات خدمت‌رسانی پایگاه‌های انتقال خون لرستان در ایام نوروز، اظهار داشت: به‌منظور تأمین و حفظ ذخایر خون استان در ایام تعطیلات نوروز و پاسخگویی به‌موقع به نیاز بیماران برنامه‌ریزی‌های لازم برای فعالیت مراکز اهدای خون صورت‌گرفته است.

وی افزود: براین‌اساس، پایگاه اهدای خون شهید «رستمی مقدم» در شهرستان خرم‌آباد و همچنین پایگاه اهدای خون شهید «جوانمرد» در شهرستان بروجرد در روزهای تعطیل اول تا چهارم فروردین‌ماه در شیفت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ فعال بوده و پرسنل ما آماده استقبال از اهداکنندگان عزیز خواهند بود.

مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های آن یک نیاز همیشگی و روزانه است، عنوان کرد: معمولاً در ایام تعطیلات طولانی‌مدت مانند نوروز به دلیل سفرهای نوروزی و مشغله‌های سال نو میزان مراجعه به مراکز اهدای خون کاهش می‌یابد؛ اما از سوی دیگر نیاز مراکز درمانی، اتاق‌های عمل و بیماران خاص مانند تالاسمی‌ها به خون همچنان به قوت خود باقی است.

سوری ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم فهیم استان لرستان، تصریح کرد: از تمامی شهروندان نوع‌دوست، اهداکنندگان مستمر و بانوان و جوانان عزیز دعوت می‌شود تا در این ایام تعطیلات نوروزی با اختصاص تنها چند دقیقه از وقت خود و مراجعه به پایگاه‌های فعال خرم‌آباد و بروجرد، در این سنت حسنه شریک شده و به حفظ ذخایر خون استان و نجات جان بیماران نیازمند کمک کنند.

کد مطلب 6780301

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