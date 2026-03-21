خبرگزاری مهر، گروه استانها: اقتدار و وحدت ملی همواره از اصول بنیادین و مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، اصلی که در بزنگاههای تاریخی و در مواجهه با فشارها و تهدیدهای دشمنان بیش از پیش جلوهگر میشود.
ملت ایران در طول سالهای گذشته بارها نشان دادهاند که در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی خود با همدلی و همبستگی در کنار یکدیگر ایستادهاند.
امسال نیز نخستین روز سال شمسی در حالی با عید سعید فطر مقارن شده است که جهانیان شاهد روحیه مقاومت و پشتیبانی مردم ایران از نظام اسلامی هستند و در چنین شرایطی مردم مؤمن و غیور کشور بدون ذرهای ترس و تردید در صفوف اقامه نماز عید فطر حضور یافتند تا بار دیگر ایمان، وحدت و استقامت خود را به نمایش بگذارند و در این آزمون الهی سربلند باشند.
اقامه نماز عید فطر نماد اتحاد و پشتیبانی از نظام اسلامی
رئیس اداره تبلیغات شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آغاز سال ۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که عید سعید فطر نیز همزمان با آن فرا رسید، عیدی که ثمره یک ماه بندگی، عبادت و خودسازی در ماه مبارک رمضان است و در این ایام شاهد بودیم که مردم مؤمن و انقلابی کشور با حضور در خیابانها، جلوهای از وحدت، همدلی و پشتیبانی از نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند که این حضور آگاهانه نشاندهنده بصیرت و ایمان عمیق جامعه اسلامی است.
حجتالاسلام محمد احمدی افزود: این حضور مردمی را میتوان جلوهای از عمل به آیات قرآن کریم دانست، آنجا که خداوند میفرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»؛ همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشویدو مردم با حضور در صحنههای اجتماعی و نمایش وحدت ملی، در حقیقت به این فرمان الهی جامه عمل پوشاندند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۵ را «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری کردهاند و تحقق این شعار نیازمند مشارکت مردم، همدلی مسئولان و تقویت روحیه اعتماد و همبستگی در جامعه است، همانگونه که قرآن کریم میفرماید: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»؛ در نیکی و تقوا یکدیگر را یاری کنید.
وی با اشاره به دستاوردهای معنوی ماه مبارک رمضان بیان کرد: ماه رمضان ماه تربیت انسان و تقویت روحیه صبر، استقامت و شجاعت در مسیر حق است. قرآن کریم میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛ روزه بر شما واجب شد تا به تقوا دست یابید و در حقیقت روزهداری تمرینی برای مقاومت در برابر سختیها، مهار نفس و تقویت اراده انسان است.
حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: یکی از برنامههای مهم فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی در ماه مبارک رمضان، طرح «زندگی با آیهها» بود که مردم با انس بیشتر با قرآن کریم تلاش کردند آموزههای الهی را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازند و حضور گسترده مردم در صحنههای اجتماعی و نمایش وحدت و همبستگی، در حقیقت جلوهای عملی از همین طرح بود و نشان داد جامعه ما در مسیر عمل به آیات الهی گام برمیدارد.
وی با اشاره به اهمیت نماز عید فطر گفت: برجستهترین نمونه اظهار خشوع در برابر پروردگار، نماز است، قرآن کریم میفرماید: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّیٰ وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّیٰ»؛ به راستی رستگار شد آن کس که خود را پاکیزه ساخت و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد.
وی افزود: در این آیه شریفه مسیر فلاح و رستگاری در سه مرحله بیان شده است؛ نخست تزکیه و پاک شدن از شرک و اخلاق رذیله و رسیدن به ایمان و باور قلبی به اصول عقاید، دوم یاد خدا و اندیشیدن در نعمتها و نشانههای قدرت و حکمت پروردگار که موجب تقویت ایمان و معرفت میشود و سومین نکته اظهار فروتنی و بندگی در پیشگاه خداوند از طریق عبادت و نماز است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات تاکید کرد: نماز عید فطر نماد شکرگزاری جمعی مسلمانان پس از یک ماه بندگی است و اجتماع باشکوه مؤمنان در این نماز، جلوهای از وحدت امت اسلامی و تحقق همان حقیقتی است که قرآن کریم بیان میکند؛ اینکه رستگاری و سعادت انسان در تزکیه نفس، یاد خدا و بندگی خالصانه در پیشگاه پروردگار متعال تحقق مییابد.
حضور در صحنههای ملی و دینی امید اجتماعی را تقویت میکند
کارشناس مذهبی و دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همزمانی عید سعید فطر و آغاز سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: عید فطر یکی از باشکوهترین مناسبتهای اسلامی و روزی است که پس از یک ماه خودسازی، عبادت، تمرین تقوا و مهار نفس فرا میرسد، این عید در نگاه اسلامی تنها جشن پایان ماه رمضان نیست، بلکه یادآور آغاز مرحلهای تازه از زندگی معنوی انسان است که به همین دلیل در منابع دینی از عید فطر به عنوان «روز پاداش مؤمنان» و «بازگشت به پاکی» یاد شده است.
حجتالاسلام سید محمدحسین فتحی افزود: با توجه به اینکه آغاز سال جدید با عید فطر همزمان شده است، این همزمانی برای بسیاری از مردم معنایی نمادین و انگیزهبخش دارد، چراکه آغاز سال نو با نو شدن روح، تقویت ایمان و تجدید عهد با ارزشهای اخلاقی همراه میشود و این تقارن زمانی فرصتی مناسب است تا جامعه با امید، همبستگی و نگاهی رو به آینده وارد سال جدید شود.
وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در عرصههای اجتماعی گفت: در آموزههای دینی، حضور آگاهانه و فعال مردم در صحنههای مختلف اجتماعی، از عبادات جمعی گرفته تا فعالیتهای خیرخواهانه و کمک به یکدیگر و نمایش وحدت و اقتدار ملی نشانهای از سلامت و پویایی جامعه است، چنین حضوری میتواند پیوندهای اجتماعی را تقویت کرده، امید جمعی را افزایش دهد و روحیه همکاری و اعتماد عمومی را در جامعه گسترش دهد.
این کارشناس مذهبی بیان کرد: در تاریخ اسلام نیز همواره بر نقش مردم در مواجهه با دشواریها و عبور از بحرانها تأکید شده است، نقشی که با مشارکت، آگاهی و همدلی معنا پیدا میکند و میتواند زمینهساز عبور موفق از سختترین مشکلات باشد.
امام جماعت روستای خلیفهکندی با اشاره به توصیههای دینی درباره صبر و استقامت افزود: مفهوم صبر در اسلام تنها به معنای تحمل منفعلانه نیست، بلکه در قرآن و روایات به معنای پایداری، حفظ امید، استقامت در برابر سختیها و تلاش برای بهتر شدن تعریف شده است، در منابع دینی سه نوع صبر در برابر سختیها، صبر در برابر گناه و صبر در انجام کارهای نیک و مسئولیتهای اخلاقی تعریف شده است.
وی تصریح کرد: جامعهای که بر پایه ارزشهایی همچون اخلاق، عدالتخواهی، همبستگی و نیکوکاری حرکت کند، حتی در شرایط دشوار نیز میتواند مسیر درست خود را ادامه دهد و به پیشرفت و آرامش دست یابد.
حجتالاسلام فتحی درباره مواجهه با چالشهای زمانه کنونی گفت: هر جامعهای ممکن است در دورههای مختلف با چالشهای اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی روبهرو شود، اما آموزههای اسلامی راهکارهای اخلاقی و معنوی روشنی از جمله تقویت همبستگی اجتماعی، کمک متقابل، توجه به اخلاق و انصاف، پرهیز از شتابزدگی و حفظ امید به آینده را ارائه میدهند.
وی بیان کرد: عید فطر در سالی که با آن آغاز شده است، میتواند یادآور پیوند عمیق میان معنویت و زندگی روزمره باشد و اگر مردم با روحیه همدلی، اخلاق نیکو و مشارکت اجتماعی وارد سال جدید شوند و ارزشهایی مانند صبر، مقاومت، امید و همبستگی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، میتوان امیدوار بود که سال پیش رو سالی همراه با رشد فردی، پیشرفت اجتماعی و آرامش معنوی برای جامعه باشد.
سختیها میدان سنجش استقامت و اخلاص بندگان است
مدرس حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید سعید فطر یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی است که پس از یک ماه عبادت، روزهداری و مجاهدت نفس فرا میرسد و در حقیقت جشن قبولی بندگی مؤمنان در پیشگاه خداوند متعال به شمار میرود و این عید پیام روشنی برای جامعه اسلامی دارد و آن این است که مسیر ایمان و مقاومت هرچند با سختیها همراه باشد، اما سرانجام آن پیروزی و نصرت الهی خواهد بود.
حجت الاسلام علیرضا رضایی گفت: تاریخ اسلام همواره نشان داده است که راه اسلام و حرکت در مسیر حق بدون آزمون و سختی نیست، مؤمنان در طول مسیر ایمان با دشواریها و فشارهای مختلف روبهرو میشوند، اما همین سختیها در واقع میدان آزمون الهی برای سنجش استقامت و اخلاص بندگان است و بدون تردید هر گامی که در این مسیر برداشته شود با اجر و پاداش الهی همراه خواهد بود.
این کارشناس مذهبی با اشاره به مفهوم مقاومت در آموزههای اسلامی تصریح کرد: مقاومت در برابر ظلم، استکبار و دشمنیها از آموزههای مهم دین اسلام است و خداوند نیز بارها در قرآن کریم وعده داده است که جبهه حق در نهایت پیروز خواهد شد، بنابراین جامعه مؤمنان باید با صبر، امید و توکل بر خداوند در مسیر حق استوار بماند.
رضایی با بیان اهمیت اقامه نماز عید فطر گفت: نماز عید فطر در واقع اوج بندگی انسان پس از یک ماه روزهداری و عبادت است، مؤمنان پس از گذراندن ماه مبارک رمضان با حضور در این نماز باشکوه، شکرگزاری خود را نسبت به توفیق بندگی خداوند به جا میآورند و این اجتماع عبادی جلوهای زیبا از معنویت و ایمان در جامعه اسلامی است.
وی بیان کرد: در روز عید فطر مسلمانان با پرداخت زکات فطریه عبادت یک ماهه خود را تکمیل میکنند که این اقدام نشان میدهد که در فرهنگ اسلامی عبادت تنها به رابطه فرد با خدا محدود نمیشود، بلکه توجه به نیازمندان و کمک به محرومان نیز بخش مهمی از دینداری و مسئولیت اجتماعی مؤمنان به شمار میرود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: نماز عید فطر که به صورت جماعت برگزار میشود، نماد اقتدار، وحدت و همبستگی مسلمانان است، حتی در شرایطی که کشورها یا ملتهای مسلمان با تهدیدها و دشمنیهای قدرتهای استکباری روبهرو هستند، حضور گسترده مردم در صفوف نماز جماعت و توجه آنان به عبادت خداوند، جلوهای از ایمان و استقامت ملتهاست که همواره موجب شگفتی و نگرانی دشمنان اسلام میشود.
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