نوروز فرصت مناسبی برای تکریم خانواده شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز عید سعید فطر با تبریک عید نوروز و عید فطر گفت: در گفتمان انقلاب اسلامی و از منظر امام راحل و رهبر شهید، هویت دینی و هویت ملی دو مقوله جدا از هم نیستند بلکه اسلامیت و ایرانیت یک چیز هستند. اینکه مردم ایران در لحظه تحویل سال، در اماکن زیارتی و معنوی حضور می‌یابند، ادعیه اهل بیت(ع) را در لحظه تحویل سال بر زبان جاری می‌کنند، اینکه سنت دینی صله رحم را در ایام نوروز انجام می‌دهند، دلیلی بر همسانی هویت دینی و ملی ماست.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه نوروز ۱۴۰۵، رنگ و بوی نوروزهای دهه شصت در ایام دفاع مقدس یافته است، افزود: از پیچیدگی‌های شرایط اجتماعی کشور در نوروز ۱۴۰۵، این است که مردم ایران از یک سو عزادار رهبر شهید انقلاب و بیش از هزار شهید جنگ رمضان هستند و از سوی دیگر نیاز به پویایی و سرزندگی اجتماعی و ملی در برابر دشمن آمریکایی صهیونی که در صدد برهم‌زدن و اختلال در زندگی روزمره مردم است، احساس می‌شود.

خطیب نماز عید فطر سلطانیه با بیان اینکه تلفیق بین عزاداری، تحرک و پویایی اجتماعی و روح حماسی یک نیاز اساسی برای امروز جامعه ایران است، گفت: رهبر شهید انقلاب، خود در مقاطعی که ایام نوروز با عزای حضرات معصومین(ع) همزمان می‌شد، توأمانی بین تبریک ایام عید نوروز و نشاط جمعی ایران و در عین حال، رعایت و مراعات احترام اهل بیت(ع) را توصیه می‌کردند.

حسینی نسب با بیان اینکه دید و بازدید و صله ارحام، هدیه دادن و توجه به خانواده و خویشاوندان، همگی آیین‌هایی هستند که حس تعلق و همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کنند. در واقع نوروز نوعی بازتولید نمادین امید اجتماعی و بازآفرینی پیوندهای انسانی در آغاز سال جدید است، گفت: توجه داشته باشیم هنوز پیکر رهبر شهید دفن نشده و ۴۰ روز عزای عمومی که دولت اعلام کرده هستیم، ولی همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در پیام نوروزی بیان داشتند با رعایت حرمت این ایام دید و بازدید اشکالی ندارد و شعور و حماسه و همبستگی و اتحاد لازم است.

امام جمعه سلطانیه به فرصت نوروز در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: نوروز و دید و بازدید یک فرصتی است برای جذب و میدان آوردن افرادی که هنوز تردید دارند. نوروز، فرصت خوب زیارت و تکریم خانواده شهدا و عیادت از آسیب‌دیدگان جنگ است همچنین دیدار و تشکر از عزیزانی که همیشه به خدمت رسانی مشغول هستند و تعطیلی ندارند.

وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حسینی خامنه ای خصوصا شعار سال گفت: نامگذاری سال به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی هم نشانگر اهمیت اقتصاد و معیشت در منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی است و هم نشانگر این است که اتحاد و امنیت بستر ساز اقتصاد مقاومتی است.

خطیب نماز عید فطر به مسائل سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۴ از برخی جهات سال سنگین و پر حادثه بود، از جمله تحمیل سه جنگ، جنگ ۱۲ روز، جنگ شبیه کودتا در دی ماه و جنگ کنونی که در اولین روز این جنگ، شهادت رهبر انقلاب داغ سنگینی است و همچنان باور و عادت به شهادت ایشان نکرده ایم.

حسینی نسب به وجوب زکات فطره را یادآور شد و گفت: زکات فطره علاوه بر اینکه واجب است، موجب تکمیل روزه ماه رمضان هم می شود.

حجت الاسلام حسینی نسب روز عید فطر را روز دریافت پاداش و جوائز از خداوند متعال دانست و گفت: هنگامی که اولین روز از ماه شوال شود، منادی ندا می‌دهد که ای مؤمنان، به سوی جوائزتان بشتابید. سپس فرمودند: ای جابر، جوائز خداوند مانند جوائز پادشاهان (از متاع‌های دنیوی) نمی‌باشد. سپس فرمودند: عید فطر، روز جایزه‌هاست.