پوتین در پیام نوروزی: روسیه شریک قابل اعتماد و دوست وفادار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، فرا رسیدن نوروز را به رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور ایران تبریک گفت.
کرملین در بیانیهای رسمی اعلام کرد که پوتین برای مردم ایران آرزوی قدرت برای غلبه بر این آزمایشهای دشوار را دارد.
پوتین تأکید کرد که مسکو در این دوران دشوار، همچنان دوست وفادار و شریک قابل اعتمادی برای ایران است.
رئیس جمهور روسیه در این پیام بر حمایت مسکو از ملت ایران برای مقابله با چالشهای کنونی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این شرایط دشوار را پشت بگذارند.
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