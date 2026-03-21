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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

پوتین در پیام نوروزی: روسیه شریک قابل اعتماد و دوست وفادار ایران است

پوتین در پیام نوروزی: روسیه شریک قابل اعتماد و دوست وفادار ایران است

رئیس جمهور روسیه در پیام نوروزی خود به ملت ایران نوشت: روسیه شریک قابل اعتماد و مخلص برای ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ‌فرا رسیدن نوروز را به رهبر معظم انقلاب ‌و رئیس‌جمهور ایران‌ تبریک گفت.

کرملین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ‌پوتین برای مردم ایران آرزوی قدرت برای غلبه بر این آزمایش‌های دشوار را دارد.

پوتین تأکید کرد که مسکو در این دوران دشوار، همچنان دوست وفادار و شریک قابل اعتمادی برای ایران است.

رئیس جمهور روسیه در این پیام بر حمایت مسکو از ملت ایران برای مقابله با چالشهای کنونی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این شرایط دشوار را پشت بگذارند.

کد مطلب 6780385

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      2 7
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      چین جنگنده جی ۲۰ و اواکس و روسیه اس ۵۰۰ و قوی سفید بدهند دوستی گرمتر میشود
    • GB ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      2 6
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      آرامش در ایران منافع روسیه را نیز تامین می کند از آنجایی که پل ارتباطی بین روسیه و چین است که تمام صادرات کالا و تجهیزات نظامی بین دو کشور از ایران میگذرد. همچنین تماس هوایی نیز از فضای ایران کوتاهتر و با صرفه تر میگذرند.
      • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
        2 0
        چین و روسیه مرز زمینی و هوایی دارند و هیچ رد و بدل نظامی چین با روسیه از ایران نمیگذرد به احتمال زیاد جغرافیا را با تک ماده قبول شدید
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      5 1
      پاسخ
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