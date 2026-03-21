دفاع ایران در برابر تجاوزات، اقدام شرعی و قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، صبح شنبه در خطبه‌های نماز عید فطر در مسجد جامع گرگان با اشاره به هم‌زمانی عید فطر و عید نوروز، پیام تبریک خود را به ملت ایران و مسلمانان جهان ارسال کرد و گفت: اسلام هیچ‌گاه با آداب و رسوم ملی مخالفت نکرده است. وی در ادامه به محکومیت اخیر جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاه الأزهر واکنش نشان داد و این اقدام را مورد انتقاد قرار داد.

نورمفیدی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی ایران همیشه در پی گفتگو و مذاکره بوده است، اظهار کرد: این بیانیه‌ای که دانشگاه الأزهر صادر کرده نه بر اساس موازین حقوقی است و نه بر اساس آیات قرآن. طبق قوانین بین‌الملل، وقتی کشوری مورد تجاوز قرار می‌گیرد، حق دارد از خود دفاع کند.

وی ادامه داد: ما در شرایطی که کشورمان تحت حمله قرار گرفته، طبق اصول قرآن و حقوق بین‌الملل عمل کرده‌ایم و در مقابل تجاوز دشمنان ایستاده‌ایم.

وی به آیه 34 سوره حج اشاره کرد و افزود: این آیه می‌فرماید: اگر کسانی به شما تجاوز کردند، باید با آن‌ها مقابله به مثل کنید.

نورمفیدی تاکید کرد: از نظر شرعی نیز این اقدام ایران در دفاع از خود کاملاً مشروع و مجاز است و محکومیت این دفاع به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

امام جمعه گرگان با انتقاد از بیانیه صادره توسط دانشگاه الأزهر افزود: این دانشگاه علمی و معتبر باید به اصول فقه اسلامی توجه کند. چگونه ممکن است کشوری که در حال دفاع از خود است محکوم شود، در حالی که برخی از کشورهای اسلامی خاک خود را در اختیار دشمنان اسلام قرار داده‌اند چرا دانشگاه الأزهر آن‌ها را محکوم نکرد.

نورمفیدی همچنین اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز جنگ‌طلب نبوده و نخواهد بود و همواره در راستای حفظ منافع مسلمانان تلاش کرده است.

وی افزود: ما هیچ‌گاه قصد سلطه‌جویی بر کشورهای اسلامی نداشته‌ایم و نداریم، اما در برابر هر گونه ظلم و تجاوز، باید از خود دفاع کنیم.

وی با اشاره به جنایاتی که در حملات اخیر علیه ایران صورت گرفته، خاطرنشان کرد: در این مدت، ایران قربانی تجاوزات نظامی شده است. بسیاری از مراکز علمی، دانشگاه‌ها و خانه‌های مسکونی مردم مورد حمله قرار گرفتند. این‌ها چه ارتباطی با دفاع ایران از خود دارند.

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رهبری ایران اشاره کرد و گفت: رهبر ما، حضرت امام خمینی (ره) در برابر زورگویی‌های جهانی ایستاد و به هیچ‌وجه از اصول خود عقب‌نشینی نکرد. امروز نیز مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با همان روحیه مقاوم، در مقابل دیکتاتورهای جهانی ایستاده‌ بودند.

وی خواستار عذرخواهی دانشگاه الأزهر از ملت ایران شد و گفت: این دانشگاه باید به‌طور رسمی از ملت ایران عذرخواهی کند. ملت ایران امروز در برابر ظلم ایستاده و جایگاه خود را در صحنه جهانی تثبیت کرده است. اما این بیانیه‌ها تنها باعث آسیب به اعتبار علمی و دینی این نهاد معتبر اسلامی می‌شود.