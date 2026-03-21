به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی روز شنبه در خطبه های نماز عید فطر در مصلی امیر المومنین سمنان با تبریک سال نو و عید فطر حضور مردم در صحنه و پیروی از رهبر انقلاب را رمز پیروزی ملت ایران بر شمرد و اظهار داشت: این حضور دشمنان انقلاب را مأیوس کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیروزی نزدیک است، افزود: با جانفشانی نیروهای مسلح و این حضور میدانی هر شب مردم در عرصه قطعا به این آرمان به زودی دست خواهیم یافت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار آگاهی بخشی رسانه ها در برجسته سازی خدمات نظام و انقلاب شد و اظهار داشت: این نقاط قوت باید در شرایط جنگی بیش از پیش از زبان رسانه ها مطرح شود.

مطیعی با تاکید بر اینکه دشمن با بزرگنمایی مشکات می کوشد تا مردم را مایوس سازد، تصریح کرد: این مهم می طلبد تا اطلاع رسانی از نقاط قوت نظام در دستور کار واقع شود.

وی خواستار تداوم انجام کار نیک بعد از ماه مبارک رمضان شد و افزود: انجام اقداماتی نظیر صله رحم و کمک به ازدواج جوانان مورد تاکید است.