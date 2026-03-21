  1. استانها
  2. سمنان
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

دشمن با بزرگنمایی مشکلات به دنبال یأس‌آفرینی است؛ ضرورت حضور در صحنه

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، پیروی از رهبر انقلاب را رمز پیروزی ملت ایران دانست و با اشاره به دسیسه‌های دشمن در بزرگنمایی مشکلات، بر لزوم اطلاع‌رسانی از نقاط قوت نظام تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی روز شنبه در خطبه های نماز عید فطر در مصلی امیر المومنین سمنان با تبریک سال نو و عید فطر حضور مردم در صحنه و پیروی از رهبر انقلاب را رمز پیروزی ملت ایران بر شمرد و اظهار داشت: این حضور دشمنان انقلاب را مأیوس کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیروزی نزدیک است، افزود: با جانفشانی نیروهای مسلح و این حضور میدانی هر شب مردم در عرصه قطعا به این آرمان به زودی دست خواهیم یافت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار آگاهی بخشی رسانه ها در برجسته سازی خدمات نظام و انقلاب شد و اظهار داشت: این نقاط قوت باید در شرایط جنگی بیش از پیش از زبان رسانه ها مطرح شود.

مطیعی با تاکید بر اینکه دشمن با بزرگنمایی مشکات می کوشد تا مردم را مایوس سازد، تصریح کرد: این مهم می طلبد تا اطلاع رسانی از نقاط قوت نظام در دستور کار واقع شود.

وی خواستار تداوم انجام کار نیک بعد از ماه مبارک رمضان شد و افزود: انجام اقداماتی نظیر صله رحم و کمک به ازدواج جوانان مورد تاکید است.

کد خبر 6780401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

