  1. سیاست
  2. دولت
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

پزشکیان: نوروز فرصتی برای وحدت و انسجام ملی است

پزشکیان: نوروز فرصتی برای وحدت و انسجام ملی است

رئیس‌جمهور گفت: امسال بیش از هر زمان دیگری به نوروز نیاز داریم؛ به نوروزی که وحدت، انسجام و وفاق ملی را در فرهنگ ما به رخ می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به فرارسیدن نوروز، از مردم خواست تا کینه‌ها و اختلافات را کنار بگذارند و با همدلی و اتحاد، ایران را از چالش‌های کنونی عبور دهند. وی تأکید کرد که امسال بیش از هر زمان دیگری به روحیه نوروزی نیاز داریم که نماد وفاق ملی و انسجام فرهنگی است.

در این پیام آمده است: با فرارسیدن نوروز، تلاش کنیم کینه‌ها، کدورت‌ها و اختلافات را کنار بگذاریم. امسال بیش از هر زمان دیگری به نوروز نیاز داریم؛ به نوروزی که وحدت، انسجام و وفاق ملی را در فرهنگ ما به رخ می‌کشد. دست در دست هم دهیم تا ایران‌مان را سربلند از طوفان‌هایی که در آن افتاده‌ایم، عبور دهیم.

کد خبر 6780441
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

