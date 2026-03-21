پزشکیان: نوروز فرصتی برای وحدت و انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به فرارسیدن نوروز، از مردم خواست تا کینهها و اختلافات را کنار بگذارند و با همدلی و اتحاد، ایران را از چالشهای کنونی عبور دهند. وی تأکید کرد که امسال بیش از هر زمان دیگری به روحیه نوروزی نیاز داریم که نماد وفاق ملی و انسجام فرهنگی است.
در این پیام آمده است: با فرارسیدن نوروز، تلاش کنیم کینهها، کدورتها و اختلافات را کنار بگذاریم. امسال بیش از هر زمان دیگری به نوروز نیاز داریم؛ به نوروزی که وحدت، انسجام و وفاق ملی را در فرهنگ ما به رخ میکشد. دست در دست هم دهیم تا ایرانمان را سربلند از طوفانهایی که در آن افتادهایم، عبور دهیم.
