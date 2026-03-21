تجهیز ۶۵ تخت اورژانس و بستری موقت در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، اله‌کرم اخلاقی از پیش‌بینی و تجهیز ۶۵ تخت اورژانس و بستری موقت در مجموعه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه (نور) و بخش اعصاب و روان بوشهر در راستای تقویت آمادگی نظام سلامت و پدافند غیرعامل خبر داد.

وی بیان کرد: در راستای تمهیدات پدافند غیرعامل و با هدف تقویت ظرفیت پشتیبانی از بیمارستان‌های شهدای خلیج فارس و شهدای هسته‌ای، برنامه‌ریزی لازم برای پیش‌بینی تخت‌های اورژانس و بستری پشتیبان در مجموعه کلینیک دانشگاه (نور) انجام شده است.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با مدیران پرستاری، امور عمومی و سرپرستاران اورژانس و درمانگاه بیمارستان شهدای خلیج فارس، عملیات انتقال تخت‌ها، تجهیزات و ملزومات پزشکی مرتبط با بخش‌های اورژانس و بستری به کلینیک دانشگاه (نور) آغاز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: در قالب این طرح ۱۵ تخت در طبقه همکف کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه (نور) برای تریاژ، درمانگاه عمومی و خدمات اورژانس پیش‌بینی و تجهیز شده است.

اخلاقی ادامه داد: همچنین ۲۵ تخت در طبقه اول این مرکز برای بستری موقت در نظر گرفته شده که در مجموع ۴۰ تخت در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه (نور) آماده ارائه خدمات به بیماران خواهد بود.

وی بیان کرد: علاوه بر این، ۲۵ تخت دیگر به همراه تجهیزات کامل در طبقه همکف بخش اعصاب و روان بوشهر در مجاورت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه (نور) به‌عنوان بخش بستری پیش‌بینی و تجهیز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه در مجموع ۶۵ تخت به‌عنوان ظرفیت پشتیبان برای بیمارستان‌های شهدای خلیج فارس و شهدای هسته‌ای آماده‌سازی و تجهیز شده است تا در مواقع مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

اخلاقی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات درمانی در کلینیک نور گفت: این مرکز همچنان مانند گذشته در سایر طبقات با حضور پزشکان متخصص، خدمات تخصصی را طبق برنامه اعلامی به مراجعان ارائه می‌دهد و درمانگاه عمومی نیز هر روز در دو شیفت صبح و عصر با حضور پزشک و پرستار آماده ارائه خدمات است.

وی اضافه کرد: همچنین طبقه فوقانی بیمارستان اعصاب و روان بوشهر نیز مطابق روال گذشته در اختیار بیماران و مددجویان حوزه سلامت روان قرار دارد.