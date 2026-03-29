به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری با اشاره به عملکرد جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی در ارائه خدمات به مسافران نوروزی و افراد جنگ‌زده اظهار کرد: با توجه به تجاوز آمریکایی_ اسرائیلی به ایران شرایط خاصی در سطح کشور حاکم بوده و نیاز است که همه در کنار یکدیگر برای کمک به مردم جنگ‌زده کشور نهایت همکاری را داشته باشند و در این راستا نیز جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر با محوریت کمک به افراد آسیب‌دیده از جنگ قبل از عید نیز برگزار و تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در این راستا فعالان گردشگری استان پای کار آمده و مراکز اقامتی با اعمال تخفیف‌های ویژه ۴۰ تا ۵۰ درصدی خدمات اقامتی خود را به هموطنانی که نیازمند اسکان و برخورداری از خدمات اقامتی هستند، ارائه می‌دهند تا بخشی از دغدغه‌های این خانواده‌های گران‌قدر در زمینه اسکان مرتفع شده و با آرامش و سهولت بیشتری از این خدمات بهره‌مند شوند و البته این تخفیف شامل مسافران نوروزی نیز می‌شود.

صفری با اشاره به خسارت به ساختمان اداره‌کل بر اثر موج انفجارها ادامه داد: تاکنون خسارتی به بناهای تاریخی استان وارد نشده و تنها مورد مربوط به موزه مردم‌شناسی مهاباد که آن هم شامل شکستن شیشه‌ها و ... بوده و آسیب جدی به تزئینات و سازه بنا وارد نشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر در محل مدرسه هدایت ارومیه دایر شده است، گفت: در طول ایام نوروز محوطه‌ها و بناهای تاریخی استان به جز موزه‌ها آماده بازدید مسافران بوده و تاکنون ۲۶۴ هزار هزار و ۳۹۴ نفر از این جاذبه‌ها بازدید داشته‌اند.



صفری با بیان اینکه نمایشگاه‌های صنایع‌دستی نیز در تعدادی از بناهای تاریخی سطح استان برپا شده است، ادامه داد: ۴۹ مدرسه در سطح استان برای اسکان فرهنگیان تدارک دیده شده و در کنار آن ۵۱ پایگاه هلال احمر و ۱۱۴ پایگاه اورژانس هم به مسافران خدمات ارائه می‌کنند.

وی گفت: در طول ایام نوروز، تعداد تردد وسایل نقلیه در داخل استان برابر با هشت میلیون و ۴۳۱ هزار و ۲۶۳ مورد بوده و نیز در این مدت در مجموع ۸۶ هزار و ۵۰۹ نفر از پایانه‌های مرزی استان تردد داشته‌اند.