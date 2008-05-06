اولین جشنواره بازیهای محلی استان سمنان در شهر مجن برگزار می شود

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این بازیها 20 اردیبهشت با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر مجن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع گردشگری در محل آبشار سوری مجن برگزار خواهد شد.

کریمی برپایی مسابقات بازی های کبدی، پابوی، طناب کشی و یه قل دو قل همراه با اجرای موسیقی محلی را از جمله برنامه های این جشنواره عنوان کرد.

وی زنده کردن بازیهای محلی و سنتی را از مهم ترین اهداف برپایی جشنواره بازی های محلی بر شمرد و افزود: در سالهای اخیر با پرداختن به بازی های رایانه ای و استفاده از وسایل ارتباط جمعی در اوقات فراغت انجام این بازیها به حداقل ممکن کاهش یافته است.

شهر مجن در 33 کیلومتری شمال غرب شاهرود در میان سلسله جبال البرز شرقی واقع شده و بافت تاریخی و پلکانی شکل شهر در شرف ثبت آثار ملی است.

آبشار تنگه داستان، قله شاهوار، منطقه خوش آب و هوای فرحزاد و چشمه هفت رنگ از جمله مناطق گردشگری این شهر هستند که از دیگر جاذبه های مجن می توان به صنایع دستی هنرهای سنتی و نیز میراث معنوی غنی اشاره کرد.