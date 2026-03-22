۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

ارایه ۱۱۴ هزارخدمت مشاوره توسط مشاوران بهزیستی

ارایه ۱۱۴ هزارخدمت مشاوره توسط مشاوران بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری روانی جامعه در ایام جنگ گفت: بیش از ۱۱۴ هزار جلسه مشاوره و خدمات حرفه‌ای به مردم ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور،سید جواد حسینی با تشریح اقدامات گسترده این سازمان در مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از جنگ از آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی و جلب مشارکت‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی خیرین برای حمایت از جامعه هدف خبر داد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به پویایی ساختار مدیریتی در شرایط اضطرار گفت: تاکنون ۴۹۸ جلسه ستاد بحران و ۲۵ جلسه شورای مشارکت‌ها با هدف هماهنگی بین‌دستگاهی و جذب کمک‌های مردمی برگزار شده است. حاصل این وفاق ملی، جذب ۱۰۰ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی از سوی خیرین بوده است که در قالب ۱۲۴ هزار بسته معیشتی، ۵۵ هزار ثوب البسه و ۹ هزار مورد کمک‌هزینه درمانی میان نیازمندان توزیع شده است.

حسینی با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری روانی جامعه در ایام جنگ افزود: بیش از ۱۱۴ هزار جلسه مشاوره و خدمات حرفه‌ای به مردم ارائه شده است. در این میان، خط ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) با ثبت ۲۷ هزار تماس منجر به ۵۵۰۰ عملیات میدانی توسط تیم‌های سیار شد. همچنین خط ۱۴۸۰ با ارائه ۵۳ هزار مشاوره تلفنی و گروه‌های همیار سلامت با ۳۴ هزار مشاوره حضوری نقش کلیدی در کاهش اضطراب اجتماعی ایفا کرده‌اند.

اسکان اضطراری و بازسازی منازل آسیب‌دیده

وی در خصوص صیانت از مددجویان در مناطق پرخطر اظهار داشت: با اولویت حفظ جان انسان‌ها، ۲۴ هزار مددجو به مناطق امن منتقل شده و ۲۲ هزار نفر نیز با رویکرد خانواده‌محور به آغوش خانواده‌های خود سپرده شده‌اند. همچنین ۶۳۰ منزل مسکونی متعلق به معلولان (۴۲۹ واحد روستایی و ۱۷۴ واحد شهری) در اثر حملات آسیب دیده که سازمان با تمام توان در بازسازی آن‌ها اهتمام خواهد ورزید.

