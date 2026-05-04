یارانه مددجویان بهزیستی ۵۰ درصد افزایش یافت

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین نقش نهادهای خدماتی در دوران جنگ، گفت: میدان جنگ شامل عرصههای نیروهای مسلح، مردم، دیپلماسی، مقاومت و همچنین میدان خدمتِ نهادهای دولتی و انقلابی است. سازمان بهزیستی با تشکیل کمیته بحران حتی پیش از آغاز رسمی درگیریها و در روز جمعه، تقسیم کار دقیقی را انجام داد که نتیجه آن تسریع در تمامی پرداختیهای مراکز تابعه در دوران جنگ نسبت به زمان صلح بوده است.
وی در تشریح عملیات مداخله در بحران خاطرنشان کرد که انتقال ۳۰ هزار مددجو به مناطق امن و جابهجایی ۱۸۰ مرکز در معرض آسیب، عامل اصلی جلوگیری از افزایش آمار شهدا و مجروحان بوده است، بهطوری که آمار کنونی شامل ۳۴ شهید و مجروح باقی ماند. در همین راستا، یک هزار مرکز توانبخشی برای دور نگه داشتن مددجویان از خطرات، خدمات خود را به صورت «از راه دور» ارائه کردند و ۳۰ هزار داوطلب جدید از میان مردم و متخصصین برای ارتقای کیفیت خدمات جذب سازمان شدند.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به جهش در حوزه مشارکتهای مردمی و خدمات مشاورهای افزود که در این مدت ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمعآوری شده و ۳۰۶ هزار خدمت مشاورهای رایگان و شبانهروزی از طریق سامانههای ۱۴۸۰، ۱۲۳ و گروههای اجتماعمحور به مردم ارائه شده است. همچنین انجام ۲۵ هزار عملیات اورژانس اجتماعی و تولید و توزیع ۴۶ هزار محتوای آموزشی جهت آگاهیبخشی به گروههای خاص در مواجهه با بحران، از دیگر اقدامات مضاعف همکاران سازمان در این ایام بوده است که شایسته تقدیر ویژه است.
حسینی با تحلیل وضعیت اعتبارات سازمان بهزیستی، یادآور شد: در سال ۱۴۰۵ به همت دولت و مجلس، ۱۱ صدم درصد از بودجه کل کشور به بهزیستی اختصاص یافته که این میزان تخصیص در تاریخ پس از تشکیل این سازمان بیسابقه است.
وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی یارانهها و رشد چشمگیر سایر پرداختیها خبر داد و خاطر نشان کرد: کمکهای مردمی در سال ۱۴۰۴ به رقم ۷.۴ همت رسیده است که نشاندهنده رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته است و تمامی این موارد گویای پیشرفت جدی سازمان در جذب و مدیریت بودجه و جلب اعتماد عمومی است.
