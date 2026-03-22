سامانه بارشی جدید فعال شد؛ بارش و باد شدید در اغلب مناطق کشور

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی گفت: امروز (یکشنبه، ۲ فروردین) در شمال غرب، غرب، برخی مناطق جنوب غرب و شمال شرق کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (دوشنبه، ۳ فروردین) در نیمه غربی و برخی مناطق جنوب و جنوب شرق، روز سهشنبه (۴ فروردین) در بیشتر مناطق کشور به جز شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر و روز چهارشنبه (۵ فروردین) در بیشتر مناطق بهجز بخشهایی از مرکز و جنوب شرق کشور بارش باران رخ میدهد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: شدت بارشها امروز در نوار غربی، فردا و روز سهشنبه در زاگرس مرکزی و جنوبی و جنوب شرق و چهارشنبه در زاگرس مرکزی و جنوبی و البرز مرکزی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به وزش باد شدید و گردوخاک گفت: امروز در غرب و جنوب غرب و فردا در نیمه شرقی کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ میدهد و در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.
ضیائیان درپایان درباره وضعیت آبوهوای پایتخت نیز خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۲ فروردین) کمی ابری است و در برخی ساعات با افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده باران و افزایش باد پیشبینی میشود. حداقل و حداکثر دمای تهران نیز به ترتیب ۱۴ و ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
