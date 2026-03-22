به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید والامقام ناو استوار یکم دانیال احسانی‌فرد از شهدای ناو دنا صبح یکشنبه با جضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.

ناو استوار یکم دانیال احسانی‌فرد به همراه همرزمان خود در ناوچه دنا در حمله جنایتکارانه آمریکایی ـ صهیونیستی در آب‌های سریلانکا به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این آیین باشکوه، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی حضور داشتند و پیکر پاک این شهید والامقام را با شکوه خاصی بدرقه کردند.

پیکر مطهر این شهید پس از تشییع، با اقامه نماز توسط حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه برازجان بر روی دستان مردم قدرشناس تشییع و در گلزار شهدای شهر سعدآباد دشتستان به خاک سپرده شد.

حاضرین در این مراسم با سر دادن شعارهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، پیکر این شهید قهرمان ناوچه دنا را تشییع کردند و بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.