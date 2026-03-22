خانواده شهدا صاحبان اصلی انقلاب؛ شهید عنصر راهنما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در دیدار با خانواده روحانی شهید حجت‌الاسلام محمد قدرتی، از شهدای حملات روز گذشته رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای خونخوار به استان سمنان بیان کرد: در جلساتی که با این شهید بزرگوار داشتیم، با جوانی مؤدب، متدین و پرتلاش مواجه بودیم که در مسئولیت‌های محوله نیز با جدیت و اخلاص عمل می‌کرد؛ تا جایی که فقدان ایشان برای ما همچون از دست دادن فرزند خودمان، سنگین و جانسوز است.

وی با بیان سوابق متعدد ایثارگری خانواده این شهید والامقام افزود: خانواده شهید قدرتی، پیش از این نیز شهدایی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند که این امر بیانگر آن است که استحکام نظام جمهوری اسلامی، مرهون خون‌های پاکی چون شهید محمد قدرتی بوده است.

امام جمعه سمنان ادامه داد: ما خانواده‌های معظم شهدا را صاحبان واقعی این انقلاب می‌دانیم و همین نگاه، مسئولیت همه ما به‌ویژه مسئولان را در قبال خون‌های پاک آنان دوچندان می‌کند؛ از این‌رو باید ایستادگی و مقاومت عمومی در مسیر آرمان‌های امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی بیش از پیش تقویت شود.

مطیعی در پایان با اشاره به جایگاه ممتاز و والای شهدا خاطرنشان کرد: اگرچه فقدان این جوان پاک و طاهر برای خانواده و جامعه دردناک است، اما حقیقت آن است که شهدایی که زندگی خود را در مسیر الهی به بهترین شکل سپری کرده‌اند، امروز به اوج کمال و پرواز دست یافته‌اند.