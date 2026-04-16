برخورد قاطع با متجاوزان به اراضی ملی در کرمانشاه

جبار ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ممنوعیت هرگونه تعرض به اراضی ملی اظهار کرد: حفاظت از این اراضی در اولویت قرار دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی از فعالیت‌های غیرقانونی در برخی روستاهای بخش مرکزی، از جمله پرکردن کانال تنسیق و پیشروی به اراضی ملی، موضوع به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: تیم‌های گشت با حضور در محل، ضمن ثبت مختصات جغرافیایی، اخطارهای لازم را به افراد متخلف ابلاغ کردند.

وی تصریح کرد: هرگونه اقدام از قبیل خاکبرداری، دیوارکشی، فنس‌کشی، احداث بنا یا تغییر کاربری در اراضی ملی جرم محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

ولی‌پور خاطرنشان کرد: در صورت تداوم تخلف، پرونده قضایی تشکیل و افراد متخلف به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند.

وی در پایان گفت: گشت‌های منابع طبیعی به‌صورت مستمر در حال پایش این اراضی هستند و شهروندان نیز می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به‌صورت شبانه‌روزی اعلام کنند.