برخورد قاطع با متجاوزان به اراضی ملی در کرمانشاه

جبار ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ممنوعیت هرگونه تعرض به اراضی ملی اظهار کرد: حفاظت از این اراضی در اولویت قرار دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد میشود.
وی افزود: در پی دریافت گزارشهایی از فعالیتهای غیرقانونی در برخی روستاهای بخش مرکزی، از جمله پرکردن کانال تنسیق و پیشروی به اراضی ملی، موضوع بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: تیمهای گشت با حضور در محل، ضمن ثبت مختصات جغرافیایی، اخطارهای لازم را به افراد متخلف ابلاغ کردند.
وی تصریح کرد: هرگونه اقدام از قبیل خاکبرداری، دیوارکشی، فنسکشی، احداث بنا یا تغییر کاربری در اراضی ملی جرم محسوب میشود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
ولیپور خاطرنشان کرد: در صورت تداوم تخلف، پرونده قضایی تشکیل و افراد متخلف به مراجع ذیصلاح معرفی میشوند.
وی در پایان گفت: گشتهای منابع طبیعی بهصورت مستمر در حال پایش این اراضی هستند و شهروندان نیز میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۵۰۴ بهصورت شبانهروزی اعلام کنند.
