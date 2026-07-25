جلوگیری از برداشت غیرمجاز مصالح در تلاجیم؛ ادامه صیانت از اراضی ملی

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضاظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی، کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی مهدیشهر با حضور در منطقه تلاجیم، از برداشت غیرمجاز مصالح توسط پیمانکار اداره آب جلوگیری کردند.

وی افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی انجام شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت پس از حضور در محل، عملیات برداشت را متوقف کردند، تصریح کرد: ضمن ارائه تذکرات قانونی به عوامل حاضر، پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رهایی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی از سرمایه‌های ملی و متعلق به همه نسل‌ها است، خاطرنشان کرد: هرگونه برداشت مصالح، دخل و تصرف یا بهره‌برداری از اراضی ملی بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا برداشت غیرمجاز از عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را به اداره منابع طبیعی یا یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و جلوگیری از ادامه تخلف اقدام شود.