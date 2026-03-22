  1. استانها
  2. بوشهر
۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

اجرای ۳۱۵ پروژه عمرانی در روستاهای استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از اجرای ۳۱۵ پروژه عمرانی در روستاهای استان خبر داد.

امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی در استان اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و پروژه‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به اجرای ۳۱۵ پروژه عمرانی در سطح روستاهای استان بوشهر، اظهار کرد: این پروژه‌ها نقش مهمی در آبادانی روستاهای استان دارند و با اعتبار ۳۵۶ میلیارد توماندر دست اجرا هستند و بیش از۵۰ درصد پیشرفت دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی مناطق روستایی به عنوان اولویت در دستور کار است و تکمیل این پروژه‌ها نقش مهمی در تسریع روند توسعه و آبادانی مناطق روستایی دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۵ پروژه از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت اجرا شده است افزود: ۷۲ پروژه از محل اعتبارات قیر و ۷۰ پروژه در قالب طرح هادی از محل اعتبارات استانی اجرا شده است.

بروند اضافه کرد: ۴۷ پروژه از محل عواید فروش زمین، پنج پروژه از محل اعتبارات ملی، ۲ پروژه از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری، ۳ پروژه از محل اعتبارات شورای راهبردی شرکت ملی نفت و یک پروژه از محل اعتبارات ایمن‌سازی روستایی در دست اجرا است.

کد خبر 6781018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

