اجرای ۳۱۵ پروژه عمرانی در روستاهای استان بوشهر

امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی در استان اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و پروژه‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به اجرای ۳۱۵ پروژه عمرانی در سطح روستاهای استان بوشهر، اظهار کرد: این پروژه‌ها نقش مهمی در آبادانی روستاهای استان دارند و با اعتبار ۳۵۶ میلیارد توماندر دست اجرا هستند و بیش از۵۰ درصد پیشرفت دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی مناطق روستایی به عنوان اولویت در دستور کار است و تکمیل این پروژه‌ها نقش مهمی در تسریع روند توسعه و آبادانی مناطق روستایی دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۵ پروژه از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت اجرا شده است افزود: ۷۲ پروژه از محل اعتبارات قیر و ۷۰ پروژه در قالب طرح هادی از محل اعتبارات استانی اجرا شده است.

بروند اضافه کرد: ۴۷ پروژه از محل عواید فروش زمین، پنج پروژه از محل اعتبارات ملی، ۲ پروژه از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری، ۳ پروژه از محل اعتبارات شورای راهبردی شرکت ملی نفت و یک پروژه از محل اعتبارات ایمن‌سازی روستایی در دست اجرا است.