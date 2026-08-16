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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

۷۴۹ پروژه عمرانی در روستاهای بوشهر اجرا شد

۷۴۹ پروژه عمرانی در روستاهای بوشهر اجرا شد

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: با بهره‌گیری از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، ۷۴۹ پروژه عمرانی در روستاهای استان به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند ظهر یکشنبه در نشست با مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران با استفاده از ظرفیت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، نقش مؤثری در پشتیبانی از طرح‌های عمرانی، زیربنایی و رفاهی روستاهای استان بوشهر ایفا کرده و این مشارکت به شتاب‌بخشی به روند عمران و آبادانی مناطق روستایی منجر شده است.

وی افزود: این اعتبارات در حوزه‌های مسکن، بهسازی و توسعه روستایی، ورزش، ایمن‌سازی، فضای سبز و اماکن مذهبی هزینه شده و در مجموع، ۷۴۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۴۲ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.

۷۴۹ پروژه عمرانی در روستاهای بوشهر اجرا شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بیان کرد: از این تعداد، ۶۲۱ پروژه مربوط به اجرای طرح هادی روستایی، ۵۰ زمین ورزشی چمن مصنوعی مینی‌فوتبال، ۳۰ پروژه ایمن‌سازی روستاها در برابر سیلاب، ۳۲ بوستان روستایی و ۱۶ پروژه تعمیر و تجهیز اماکن مذهبی بوده است.

برومند همچنین از پیشرفت ۹۹ درصدی ساخت ۶۸۰ واحد خانه امید شهری و روستایی خبر داد و گفت: این واحدها با استفاده از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در حال تکمیل است.

کد مطلب 6918231

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