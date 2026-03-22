رحمانی: هیچ پروژه ای از شروع جنگ رمضان در ارومیه تعطیل نشده است

آیدین رحمانی رضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات عمرانی و خدمات شهری شهرداری ارومیه با تمام توان در حال انجام است، اظهار کرد: هیچ پروژه ای از نخستین ساعات شروع جنگ رمضان تاکنون تعطیل نشده است.

وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد تا چهره شهر ارومیه در سال ۱۴۰۵ تغییر کند، اضافه کرد: عملیات خدمات شهری در تمامی حوزه های شهری اعم از گلکاری، توسعه فضای سبزی ، رنگ آمیزی و توجه به زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی آغاز شده است و امید میرود امسال شهر ارومیه را با چهره ای تازه مشاهده کنیم.

وی از آغاز عملیات رنگ‌آمیزی تجهیزات شهری در پایانه مسافربری با آغاز سال جدید خبر داد و افزود: در نخستین روز از سال جدید، سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه، عملیات رنگ‌ آمیزی نرده‌ ها و تجهیزات محیطی پایانه مسافربری شهرداری را آغاز کرده است.

رحمانی رضائیه گفت: این اقدام با هدف بهبود منظر شهری، افزایش حس نشاط در فضای عمومی و فراهم‌ سازی محیطی مناسب برای مسافران انجام می‌شود.

شهردار ارومیه تاکید کرد: برنامه‌ های نوسازی و ترمیم تجهیزات شهری در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اجرای مستمر خط کشی در معابر اصلی شهر ارومیه

رحمانی رضائیه از اجرای مستمر عملیات خط‌ کشی محوری در معابر اصلی شهر به‌ ویژه رینگ کمربندی نیز خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای ایمنی تردد و ساماندهی عبور و مرور برای ایام نوروز و بهار قرآن عنوان کرد.

شهردار ارومیه با تأکید بر تداوم خدمات شهری در سال جدید اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی معابر و تسهیل در تردد شهروندان و میهمانان نوروزی، عملیات خط‌کشی محوری در بخش‌های مختلف شهر با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم تردد در روزهای آغاز سال جدید، ساماندهی مسیرهای شهری به‌ ویژه در محورهای پرتردد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از این‌رو، خط‌کشی محوری در رینگ کمربندی شهر از تقاطع غیرهمسطح آذربایجان آغاز و تا تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) اجرا شده و این روند همچنان ادامه دارد.

رحمانی رضائیه با اشاره به نقش مهم خط‌کشی‌ های ترافیکی در نظم‌ بخشی به عبور و مرور خاطرنشان کرد: اجرای دقیق و اصولی خط‌کشی‌ های طولی، علاوه بر هدایت صحیح وسایل نقلیه، نقش مؤثری در کاهش تداخلات ترافیکی و پیشگیری از بروز حوادث دارد.

وی ادامه داد: در فاز نخست، تمرکز بر خط‌کشی محوری رینگ کمربندی به‌ عنوان یکی از شریان‌ های اصلی شهر بوده و در ادامه، این عملیات در سایر معابر سطح شهر نیز تداوم خواهد یافت.