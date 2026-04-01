به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی رضائیه بعد از ظهر چهارشنبه در آئین«پویش سرو ایران» با پاسداشت یاد و خاطره رهبر شهید امام خامنه‌ای (ره)، شهدای جنگ تحمیلی رمضان و گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، افزود: از مردم بصیر و انقلابی کشثر که با حضور خود در میدان نبرد، باعث خنثی کردن توطئه دشمنان شده‌اند قدردانی می کنم و امید است که تداوم این اتفاق منجر به ظفر و پیروزی نهایی شود.

وی اظهار کرد: پویش سراسری سرو ایران به یاد شهدای عزیز جنگ رمضان و به همت شهرداری ارومیه و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شده و نهال های سرو در این بوستان کاشته می شود.

رحمانی رضائیه گفت: بی‌شک احداث این بوستان قطره کوچکی برای پاسداشت شهدای عزیزمان بوده و امید است شاهد اتفاقات مطلوبی در آینده کشور باشیم.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات مهم شهرداری ارومیه در جنگ رمضان می‌توان به اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرده برداری از بزرگ ترین دیوار نگاه شهر که منقش به سه رهبر انقلاب هستند، اشاره کرد.

شهردار ارومیه از افتتاح بوستان محلی به مساخت ۲ هزار متر مربع در محله شهید باباساعی ارومیه خبر داد و اظهار کرد: این بوستان به نام شهیده رها حیدری که یکی از شهدای اخیر جنگ تحمیلی رمضان بوده، نامگذاری شده است.

شهیده رها حیدری کودک خردسال اهل ارومیه در جریان جنگ تحمیلی رمضان به همراه خانواده خود به فیض شهادت نائل آمد و نمادی از ایثار و فداکاری نسل کودک و خردسال و سندی دیگر بر جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی به شمار می‌آید و یاد او در این فضای عمومی برای ارومیه ماندگار خواهد بود.