به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامهای به دبیرکل و اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هستهای ایران را نقض آشکار حقوق بینالملل دانست و خواستار اقدام فوری این نهاد شد.
عراقچی اعلام کرد که حملات به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران در نطنز و نزدیکی نیروگاه بوشهر نقض منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قواعد آمره حقوق بینالملل است.
وی تأکید کرد هدف قرار دادن تأسیسات هستهای میتواند به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و پیامدهای بسیار خطرناک برای مردم و محیطزیست منجر شود.
وزیر خارجه ایران این حملات را مصادیق جنایت جنگی و تجاوز علیه صلح بینالمللی توصیف کرد و خواستار محکومیت متجاوزان، توقف فوری حملات و پرداخت غرامت کامل شد.
عراقچی همچنین از شورای امنیت خواست اسرائیل را به پیوستن به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و قرار دادن تأسیسات هستهای خود تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی ملزم کند.َ
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