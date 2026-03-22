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۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

عراقچی:آمریکا و اسرائیل باید خسارت حمله به تأسیسات هسته‌ای را بپردازند

عراقچی:آمریکا و اسرائیل باید خسارت حمله به تأسیسات هسته‌ای را بپردازند

وزیر امور خارجه در نامه‌ای به دبیرکل و اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل و اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست و خواستار اقدام فوری این نهاد شد.

عراقچی اعلام کرد که حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در نطنز و نزدیکی نیروگاه بوشهر نقض منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل است.

وی تأکید کرد هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای می‌تواند به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و پیامدهای بسیار خطرناک برای مردم و محیط‌زیست منجر شود.

وزیر خارجه ایران این حملات را مصادیق جنایت جنگی و تجاوز علیه صلح بین‌المللی توصیف کرد و خواستار محکومیت متجاوزان، توقف فوری حملات و پرداخت غرامت کامل شد.

عراقچی همچنین از شورای امنیت خواست اسرائیل را به پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و قرار دادن تأسیسات هسته‌ای خود تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کند.َ

کد مطلب 6781308
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۳
      0 1
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      اگر خسارت را نپردازند ما خسارت را خودمون در مقابل خسارت خسارت وارد میکنیم نصر من الله و فتح القریب و بشرالمنین یا حسین (ع)
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار باید خسارت حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپردازند

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