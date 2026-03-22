به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل و اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست و خواستار اقدام فوری این نهاد شد.

عراقچی اعلام کرد که حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در نطنز و نزدیکی نیروگاه بوشهر نقض منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل است.

وی تأکید کرد هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای می‌تواند به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و پیامدهای بسیار خطرناک برای مردم و محیط‌زیست منجر شود.

وزیر خارجه ایران این حملات را مصادیق جنایت جنگی و تجاوز علیه صلح بین‌المللی توصیف کرد و خواستار محکومیت متجاوزان، توقف فوری حملات و پرداخت غرامت کامل شد.

عراقچی همچنین از شورای امنیت خواست اسرائیل را به پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و قرار دادن تأسیسات هسته‌ای خود تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کند.َ