به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسهای تلفنی جداگانه با جیحون بایراموف و رشید مردوف، وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، درباره آخرین تحولات منطقهای در پی تداوم تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن، گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این تماسها، ضمن تشریح ابعاد و آثار حملات اخیر امریکایی- اسراییلی به استانهای همجوار دریای خزر، نسبت به تبعات امنیتی و زیستمحیطی این حملات بر دریای خزر و مناطق پیرامونی هشدار داد.
عراقچی با اشاره به مخاطراتی که متوجه دریای خزر و کشورهای ساحلی آن است، بر ضرورت موضعگیری مسئولانه، محکومیت این حملات و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با پیامدهای آن تأکید کرد.
نظر شما