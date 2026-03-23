  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان آذربایجانی و ترکمنستانی

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان آذربایجانی و ترکمنستانی

وزیر امور خارجه ایران، در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای در پی تداوم تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس‌های تلفنی جداگانه با جیحون بایراموف و رشید مردوف، وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای در پی تداوم تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس‌ها، ضمن تشریح ابعاد و آثار حملات اخیر امریکایی- اسراییلی به استان‌های همجوار دریای خزر، نسبت به تبعات امنیتی و زیست‌محیطی این حملات بر دریای خزر و مناطق پیرامونی هشدار داد.

عراقچی با اشاره به مخاطراتی که متوجه دریای خزر و کشورهای ساحلی آن است، بر ضرورت موضع‌گیری مسئولانه، محکومیت این حملات و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با پیامدهای آن تأکید کرد.

کد مطلب 6781995
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها