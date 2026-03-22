به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی شامگاه یکشنبه در بیست و دومین اجتماع مردمی منطقه نیروگاه که در میدان توحید قم برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان در سال‌های گذشته از ایجاد ناامنی و اجرای طرح‌های تخریبی در کشور غفلت نکرده‌اند، اظهار داشت: مستکبران تصور می‌کردند جمهوری اسلامی دچار سرنوشتی مشابه برخی کشورهای منطقه می‌شود، اما ایستادگی مردم و هدایت رهبری بسیاری از نقشه‌ها را ناکام گذاشت.



وی با اشاره به سابقه اقدامات تروریستی علیه شخصیت‌های برجسته کشور، از جمله شهادت آیت‌الله بهشتی، روسای‌جمهور و فرماندهان نظامی گفت: دشمنان پس از مشاهده پایمردی مردم، مسیر دیگری را دنبال کردند و تلاش داشتند، با اعمال فشار بر مجلس خبرگان، روند قانونی و انتخاباتی کشور را مختل کنند و حتی ساختمان مجلس خبرگان را نیز هدف قرار دادند و هشدارهایی داده می‌شد که در صورت برگزاری جلسات، ممکن است حملات دیگری نیز صورت گیرد، اما اعضای خبرگان بدون عقب‌نشینی وظیفه قانونی خود را به انجام رساندند.



وی در ادامه با اشاره به اتفاقات منتهی به انتخاب سومین رهبر انقلاب، افزود: علما با وجود تهدیدها و فشارهای دشمنان، تصمیم خود را گرفتند و با رأی واحد، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را برای این مسئولیت برگزیدند.



آقاتهرانی بخشی از سخنان خود را به حضور مردم در روزهای اخیر اختصاص داد و گفت: برخی گمان می‌کردند با ایجاد آشوب یا سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی می‌توانند کشور را متزلزل کنند، اما حضور گسترده مردم، به‌ویژه جوانان قم، فضای صحنه را تغییر داد و اجازه نداد طرح‌های گروهک‌های معاند به نتیجه برسد.



وی با اشاره به اظهارات گذشته مقامات آمریکایی درباره ایران گفت: کسانی که گزینه‌های جنگ و فشار را مطرح می‌کردند، نمی‌دانستند که ملت ایران ذلت را نمی‌پذیرد و تجربه‌های گذشته نشان داده است که تهدیدها نه‌تنها اراده مردم را تضعیف نمی‌کند بلکه انسجام بیشتری ایجاد می‌کند.



رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری افزود: پیشرفت‌های دفاعی ایران مورد توجه قدرت‌های جهانی قرار گرفته و این دستاوردها نتیجه اتکا به توان داخلی و وعده‌های الهی بوده است.



آقاتهرانی در ادامه به دیدار خود با آیت‌الله مصباح یزدی در ایام پایانی عمر ایشان اشاره کرد و گفت: آن عالم ربانی تأکید داشت که وجود رهبری پس از نعمت وجود حضرت ولی‌عصر (عج)، بزرگ‌ترین نعمت الهی است و باید قدردان آن بود.



وی خطاب به مردم حاضر در تجمع، با بیان اینکه اهالی نیروگاه همواره در صحنه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند، اظهار داشت: مقاومت و پایداری مردم قم در سطح کشور زبان‌زد است و این روحیه باید تقویت شود.



نماینده مردم تهران در خانه ملت تصریح کرد: که پیوند میان مردم و رهبری مهم‌ترین عامل خنثی‌کننده تهدیدهاست و دشمنان باید بدانند که این همراهی، قدرت اصلی جمهوری اسلامی است.