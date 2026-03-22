قهرمانی منچسترسیتی در FA کاپ با شکست آرسنال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال منچسترسیتی و آرسنال شامگاه یکشنبه ۲ فروردین و در دیدار فینال جام اتحادیه انگلستان FA کاپ در ورزشگاه ومبلی شهر لندن به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان پپ گواردیولا به پایان رسید.

ستاره این بازی نیکو اورایلی مدافع چپ و ۲۱ ساله انگلیسی منچسترسیتی بود که توانست به ترتیب در دقایق ۶۰ و ۶۴ گل های تیمش را به ثمر برساند و قهرمانی را برای پپ گواردیولا به ارمغان بیاورد.

با کسب این عنوان قهرمانی، تعداد قهرمانی های منچسترسیتی در FA کاپ به عدد ۹ رسید.

تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی در جدول لیگ جزیره نیز بر کسب عنوان قهرمانی در رقابت هستند و آرسنال با ۳۱ بازی و ۷۰ امتیاز صدرنشین است و منچسترسیتی با یک بازی کمتر و ۶۱ امتیاز در تعقیب صدر قرار دارد.