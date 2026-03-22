۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۰

قهرمانی منچسترسیتی در FA کاپ با شکست آرسنال

تیم فوتبال منچسترسیتی با نمایشی برتر نسبت به آرسنال توانست قهرمان جام اتحادیه انگلستان FA کاپ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال منچسترسیتی و آرسنال شامگاه یکشنبه ۲ فروردین و در دیدار فینال جام اتحادیه انگلستان FA کاپ در ورزشگاه ومبلی شهر لندن به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان پپ گواردیولا به پایان رسید.

ستاره این بازی نیکو اورایلی مدافع چپ و ۲۱ ساله انگلیسی منچسترسیتی بود که توانست به ترتیب در دقایق ۶۰ و ۶۴ گل های تیمش را به ثمر برساند و قهرمانی را برای پپ گواردیولا به ارمغان بیاورد.

با کسب این عنوان قهرمانی، تعداد قهرمانی های منچسترسیتی در FA کاپ به عدد ۹ رسید.

تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی در جدول لیگ جزیره نیز بر کسب عنوان قهرمانی در رقابت هستند و آرسنال با ۳۱ بازی و ۷۰ امتیاز صدرنشین است و منچسترسیتی با یک بازی کمتر و ۶۱ امتیاز در تعقیب صدر قرار دارد.

