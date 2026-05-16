منچسترسیتی قهرمان شد/ تاج گذاری پپ و شاگردان در FA کاپ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چلسی و منچسترسیتی در عین‌الدوله جام حذفی انگلیس (FA کاپ) شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت و از ساعت ۱۷:۳۰ و در ورزشگاه ومبلی شهر لندن رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان شاگردان پپ گواردیولا در منچسترسیتی موفق شدند با تک گل آنتوان سمنیو در دقیقه ۷۱ چلسی را شکست دهند و عنوان قهرمانی را به دست آورند.

منچسترسیتی که پیش از این قهرمان جام اتحادیه هم شده بود حالا در اندیشه کسب لیگ جزیره است تا سه‌گانه شاگردان پپ در فصل جاری تکمیل شود.

با این عنوان قهرمانی منچسترسیتی برای هشتمین بار قهرمان جام حذفی انگلیس شد.