آماده باش نیروهای امداد و نجات در مقابله با حوادث جوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، محمدحسین کبادی، با اشاره به پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانههای بارشی و احتمال وقوع حوادث جوی اظهار داشت: با توجه به هشدارهای صادر شده، تمامی تیمهای عملیاتی و امدادگران در پایگاههای سراسر کشور به حالت آمادهباش صددرصدی درآمدهاند.
وی توصیه کرد؛ هموطنان از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای برفگیر و مناطق مستعد سیلاب جداً خودداری کنند. همچنین با توجه به ناپایداریهای جوی، صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی خطرآفرین بوده و باید تا پایداری شرایط جوی متوقف شود.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات همچنین از رانندگان خواست در صورت اجبار به سفر، ضمن اطمینان از سلامت فنی خودرو، حتماً تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ و اقلام گرمایشی به همراه داشته باشند و از توقف یا برپایی کمپ در حاشیه رودخانهها و مسیلها که احتمال طغیان لحظهای دارند پرهیز کنند.
کبادی خاطرنشان کرد: شماره اختصاصی ۱۱۲ ندای امدادونجات بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای حوادث و اعزام تیمهای امدادی است، این سامانه ارتباطی حتی در گوشیهای فاقد سیمکارت و مناطق خارج از پوشش شبکه نیز قابلیت برقراری تماس برای امدادخواهی را دارد.
نظر شما