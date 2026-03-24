به گزارش خبرنگار مهر بیژن مرادی صبح سهشنبه، در نخستین روز بازگشایی کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه در سال جدید، به همراه معاون خدمات شهری شهرداری از بخشهای مختلف این مجموعه فرهنگی بازدید کرد. در این بازدید که با حضور پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه انجام شد، مرادی ضمن تبریک سال نو و عید سعید فطر، کتابخانهها را از نهادهای مهم فرهنگی دانست که میتوانند خدمات مؤثری به مردم ارائه دهند.
فرماندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم توجه به زیرساختهای کتابخانههای عمومی، گفت: پرداخت سهم نیم درصد شهرداریها به کتابخانهها از اولویتهای کاری ماست و امیدواریم با پرداخت بهموقع این سهم، بتوانیم برنامهریزی مناسبی برای بهسازی کتابخانهها در سال جدید داشته باشیم.
مرادی همچنین از حضور مردم در کتابخانهها علیرغم شرایط جنگی ابراز خرسندی کرد و گفت: این حضور نشاندهنده ارزش و جایگاه کتاب و مطالعه در فرهنگ ایرانی است.
وی در ادامه بر اهمیت بخشهای تخصصی در کتابخانهها تأکید و از قفسه کتابهای تخصصی عمران، شهرسازی و مدیریت شهری در کتابخانه امیرکبیر بازدید کرد. مرادی با اشاره به اهمیت مباحث علمی مدیریت شهری، آخرین کتاب مطالعهشده خود را «تجزیه و تحلیل مدیریت شهری» معرفی کرد و گفت: بهرهگیری از نهاد علمی میتواند به پیشرفت و توسعه شهری در کرمانشاه کمک شایانی کند.
یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه نیز در این بازدید برای همکاری در حوزه فرهنگسازی مطالعه و کتاب اعلام آمادگی کرد و افزود: امیدواریم در جلسات آینده با نصب المانهای فرهنگی و نامگذاری معابر به نام کتاب و ادبیات، فضای شهری را غنیتر کنیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه نیز ضمن قدردانی از همکاریهای شهرداری، خواستار حمایت بیشتر از نهاد فرهنگی کتابخانهها شد و به تشریح وضعیت موجود کتابخانههای استان پرداخت. وی با اشاره به وجود ۸۲ باب کتابخانه عمومی و ۲۵ باب کتابخانه مشارکتی در استان، تأکید کرد: کتابخانه امیرکبیر در ایام نوروز آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
