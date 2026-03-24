۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

ستاره فوتبال جهان قمارباز شد!

مهاجم برزیلی تیم فوتبال سانتوس پس از عدم دعوت به تیم ملی به بازی های آنلاین و قماربازی روی آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیست تیم ملی فوتبال برزیل برای فیفادی جاری در حالی از سمت کارلو آنچلوتی اعلام شد که نام نیمار جونیور مهاجم باسابقه و تیم فوتبال سانتوس در آن دیده نمی شود.

رسانه Portal Leodias برزیل خبر داد دلیل خط خوردن نیمار عدم آمادگی بدنی و اختلافاتی که با مدیران فدراسیون فوتبال این کشور پیدا کرده، بوده است.‌

این رسانه در ادامه مطلب خود آورده است نیمار پس از عدم دعوت به تیم ملی تعطیلات خود را با بازی های آنلاین سپری می کند و در یک روز حدود ۷/۵ ساعت را به گذراندن قماربازی سپری کرده است و او هیچ تمرینی را برای آمادگی بدنی خود انجام نمی دهد.

