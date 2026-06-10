خبر خوش برای برزیل/ نیمار آماده حضور در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال برزیل اخبار امیدوارکننده‌ای درباره آمادگی ستاره باتجربه خود، نیمار، برای حضور در جام جهانی دریافت کرده است.

فدراسیون فوتبال برزیل پس از انجام MRI از نیمار تأیید کرد که این بازیکن تیم سانتوس مطابق انتظار در روند بهبودی از مصدومیت عضله ساق پا پیشرفت داشته است. همچنین تأکید شد که تیم ملی برزیل در بازگشت او به میادین و هم‌زمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی، احتیاط لازم را به خرج خواهد داد.

تیم ملی برزیل (سلسائو) با انجام آخرین MRI نیمار، از روند مثبت بهبودی او از آسیب عضلانی درجه دو در ساق پای راست که در ۱۷ مه و در جریان حضورش در سانتوس در لیگ برزیل رخ داده بود، روحیه گرفته است.

فدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرد نتایج این آزمایش امیدوارکننده بوده و نیمار همچنان به برنامه توانبخشی خود پایبند است. همچنین کادر پزشکی معتقد است روند بهبودی او در چارچوب زمانی پیش‌بینی‌شده پیش می‌رود.

در بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال برزیل پس از انجام MRI آمده است: نیمار روز دوشنبه تحت MRI قرار گرفت. این بررسی نشان داد روند درمان او خوب و مطابق انتظار پیش می‌رود و او به روند بهبودی و آماده‌سازی بدنی که توسط کادر پزشکی تیم ملی برزیل تعیین شده ادامه خواهد داد.