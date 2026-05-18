به گزارش خبرنگار مهر، کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل درباره احتمال حضور یا عدم حضور نیمار در فهرست نهایی سلسائو برای جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد؛ تصمیمی که به گفته رسانههای برزیلی میتواند یکی از مهمترین و جنجالیترین تصمیمات او پیش از آغاز رقابتها باشد.
در حالی که تنها چند هفته تا شروع جام جهانی باقی مانده، نگاه فوتبالدوستان برزیلی به فهرست نهایی تیم ملی این کشور دوخته شده است؛ فهرستی که قرار است روز دوشنبه توسط آنچلوتی اعلام شود و مهمترین ابهام آن به وضعیت نیمار، ستاره ۳۴ ساله فوتبال برزیل مربوط میشود.
نیمار که همچنان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل به شمار میرود، طی ماههای گذشته با مصدومیتهای طولانیمدت و مشکلات بدنی دستوپنجه نرم کرده و همین موضوع تردیدهایی جدی درباره آمادگی او برای حضور در جام جهانی ایجاد کرده است. با این حال، آنچلوتی تأکید کرد تصمیمگیری درباره این بازیکن آسان نیست و باید همه جوانب در نظر گرفته شود.
سرمربی ایتالیایی برزیل در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: وقتی قرار است بازیکنی را انتخاب کنید، باید مسائل زیادی را در نظر بگیرید. نیمار به خاطر استعدادی که همیشه نشان داده، بازیکن بسیار مهمی برای این کشور است. اما او مشکلاتی داشته و سخت تلاش میکند تا به شرایط مطلوب برگردد. در هفتههای اخیر پیشرفت زیادی داشته و حالا به صورت منظم بازی میکند. بنابراین تصمیمگیری برای من اصلاً آسان نیست و باید تمام نکات مثبت و منفی را با دقت بررسی کنیم.
آنچلوتی همچنین به جایگاه ویژه نیمار در رختکن تیم ملی برزیل اشاره کرد و گفت حمایت بازیکنان از این ستاره باتجربه، یکی از عواملی است که در تصمیم نهایی او تأثیر خواهد داشت.
او در این خصوص توضیح داد: من کاملاً میدانم که نیمار نه تنها بین مردم، بلکه بین بازیکنان تیم ملی هم بسیار محبوب است. این موضوع هم اهمیت دارد، چون ما باید فضایی را که پس از دعوت یا عدم دعوت او ایجاد میشود، در نظر بگیریم. قرار نیست با تصمیمم بمبی در رختکن منفجر کنم! نیمار بازیکنی است که همه او را دوست دارند و طبیعی است که بازیکنان درباره او نظر بدهند. من از تمام کسانی که به من مشورت دادهاند تشکر میکنم، اما در نهایت این من هستم که باید تصمیم نهایی را بگیرم.
سرمربی سابق رئال مادرید تأکید کرد که احساسات و مسائل بیرونی در تصمیم نهایی او دخالت نخواهد داشت و تنها معیار انتخاب بازیکنان، شرایط فنی و آمادگی بدنی آنهاست.
آنچلوتی در ادامه گفت: نیمار در بازیهای اخیر از نظر بدنی پیشرفت زیادی داشته است. او در چند مسابقه اخیر نمایشهای خیلی خوبی ارائه داده و اکنون میتواند شدت بالایی را در جریان مسابقات حفظ کند. البته هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد. هیچکس برای دعوت کردن نیمار به من فشار نیاورده و من کاملاً استقلال عمل دارم. تصمیم نهایی صد درصد حرفهای خواهد بود و فقط عملکرد فوتبالی او را در نظر میگیرم؛ هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد.
