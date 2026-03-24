به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی حوزه هنری، در فراخوان پویش بینالمللی «لا» از همه طراحان خلاق و دغدغهمند جبهه مقاومت در سرتاسر جهان و کشور عزیزمان ایران دعوت شده تا با آثار خود ضمن محکوم کردن جنایتهای رژیم منحوس و کودککش صهیونیستی و آمریکای تروریست، در نمایشگاه بین المللی «لا» شرکت کنند.
هنرمندان صدای «لا/نه» را به بلندای مقام والا و شامخ شهیدان بلند میکنند و به جریان آگاهی و مقاومت در برابر صهیونیست جنایتکار و آمریکای تروریست میپیوندند.
از شرایط تولیدات ارائه شده این است که تمامی آثار در قالب طراحی پوستر با بهرهگیری از نماد کمپین «لا» پذیرفته میشود.
طبق گاهشمار، مهلت دریافت آثار ۸ فروردین ۱۴۰۵ است و علاقهمندان به شرکت در این پویش میتوانند تولیدات خود را به آیدی @theNOcampaign در پیام رسانهای بله و روبیکا https://rubika.ir/No_campaing ارسال کنند.
