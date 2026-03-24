بزرگترین مرکز جمع آوری کمک های مردمی در قلب رشت راه اندازی شد

«هادی سلیمی» مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت ۱۲ ساعته این مرکز، اظهار کرد: این مرکز شامگاه سه شنبه با حضور معاون اقتصادی استاندار گیلان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در میدان شهدای ذهاب (شهرداری رشت) راه اندازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان افزود: این پایگاه مردمی با هدف تسهیل در مشارکت های عمومی و ارائه خدمات جامع به شهروندان راهاندازی شده است.

وی با بیان اینکه این مجموعه دارای فضای دوستدار کودک است، افزود: ارائه آموزش های همگانی با حضور مربیان مجرب، پایش سلامت از جمله تست فشار خون و قند خون، و پوشش امدادی مراسم اصلی تجمع حامیان انقلاب در مرکز رشت از جمله خدمات قابل ارائه در این مرکز است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به هم افزایی میان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: این مرکز با همکاری شهرداری رشت دارای موکب جهادی بوده و فضایی برای همکاری سایر نهادها و دستگاههای اجرایی فراهم شد.