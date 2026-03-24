عبدالله زاده: شرایط کار ادارات در استان سمنان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد: فعالیت کلیه ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی با حضور ۳۰ درصد از کارکنان به تشخیص مدیر دستگاه اجرایی به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

وی گفت: همه رده‌های مدیریتی استان از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

معاون استاندار سمنان در ادامه افزود: اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به تشخیص مدیر دستگاه با معلولان، بانوان باردار و دارای فرزند خردسال و کارکنان دارای مشکلات قلبی، ریوی و بیماری‌های صعب العلاج است.

عبداله زاده همچنین گفت: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و فعالیت بانکهای استان نیز به صورت شعب کشیک به تشخیص مدیر امور شعب بانکها است.

وی افزود: موارد فوق برای دستگاه های اجرایی استان در صورتی قابل اجرا است که ذینعفان مربوطه در دریافت خدمات با مشکلی مواجه نشوند در غیر این صورت مدیر دستگاه اجرایی می تواند به تشخیص خود تصمیمات لازم را در میزان و نحوه دورکاری کارکنان اتخاذ کنند.